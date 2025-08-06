В каких секторах экономики бизнес получает самые большие доходы — исследование YouControl (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких секторах экономики бизнес получает самые большие доходы — исследование YouControl (инфографика)

Фондовый рынок
54
В каких секторах экономики бизнес получает самые большие доходы — исследование YouControl (инфографика)
В каких секторах экономики бизнес получает самые большие доходы — исследование YouControl (инфографика)
В 2024 году тысяча крупнейших украинских компаний получили 8,2 триллиона гривен чистого дохода. Это на 15% больше, чем в предыдущем периоде.
Об этом свидетельствуют результаты исследования YouControl.

Секторы крупного бизнеса

Тысяча крупнейших компаний Украины представляют разные отрасли экономики. Наиболее многочисленные секторы крупного бизнеса:
  • пищевая промышленность (140 компаний);
  • сельское хозяйство (113);
  • электроэнергетика (109);
  • нефтегазовый сектор (101)
Более чем по 50 компаний среди топ-1000 по доходам предприятий действуют в таких секторах, как оптовая и розничная торговля, машиностроение.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.
Инфографика: YouControl
Инфографика: YouControl
Электроэнергетика впервые опередила нефтегазовый сектор и стала лидером по объему чистого дохода почти в 1,4 трлн грн или 16,7% от общей суммы. Нафтогаз потерял первенство, оставшись с долей 15,4%.
Другие секторы в топе:
  • розничная торговля — 9,6% (против 10,6% годом ранее);
  • сельское хозяйство — 8,9% (обогнало пищевую промышленность);
  • пищевая промышленность — 8,4%;
  • металлургия — 6,9% (рост с 6,5%).
Сферы информационных технологий и телекоммуникаций продолжили потерю позиций в структуре крупного бизнеса, снизив долю с 1,1 до 1% каждая.

География крупнейших компаний

426 компаний (52% общего дохода топ-1000) зарегистрированы в Киеве. Еще 26% чистого дохода от реализации продукции сгенерировали крупные предприятия из промышленных центров Днепропетровской, Киевской, Львовской и Запорожской областей.
В топ-10 регионов также вошли Полтавская, Одесская, Черкасская, Винницкая и Волынская области с частями 1,9−2,7% каждая.
Меньше всего компаний среди лидеров зарегистрировано в Черновицкой (7) и Донецкой (5) областях. Из-за войны полностью отсутствуют представители Крыма, Луганщины и Херсонщины.
Инфографика: YouControl
Инфографика: YouControl

«Возрастная» структура

Возраст более трети компаний в рейтинге — от 3 до 10 лет, однако наилучшие финансовые результаты показывают компании, зарегистрированные более 20 лет назад. В то же время, среди молодых фирм (1−3 года) уже есть игроки с большим объемом доходов.
Инфографика: YouControl
Инфографика: YouControl
Средний «возраст» компаний по топ-1000 значительно варьируется в зависимости от отрасли. Самые молодые компании представлены в динамичных секторах, таких как азартные игры (5 лет), электроэнергетика (7 лет) и нефтегаз (8 лет).

Региональные тренды

В 2024 году Киев продемонстрировал наибольший абсолютный прирост доходов в +570 млрд грн (+15%). Значительные результаты также в:
  • Днепропетровской области +175 млрд грн (+20%);
  • Полтавской области +62 млрд грн (+38%);
  • Закарпатье — лидер по относительному росту +97% (+34 млрд грн).
Во Львовской области, в отличие от успехов предыдущих лет, прирост доходов крупного бизнеса оказался незначительным: +0,8% (+2,8 млрд).
Максимально доля в доходах крупных компаний снизилась в Одесской области на -0,9 п.п. или -37 млрд грн. Нисходящий тренд по известным причинам затронул Харьковщину (-0,4 п.п.), Донетчину (-0,3 п.п.), а также Сумщину (-0,1 п.п.).
В то же время в Запорожской и Николаевской областях, несмотря на чрезвычайное давление из-за близости к линии столкновения, прирост совокупных доходов компаний с топ-1000 составил +48 млрд грн (+0,3 п.п.) и +32 млрд грн (+0,3 п.п.) соответственно.
🎯 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems