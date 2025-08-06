В каких секторах экономики бизнес получает самые большие доходы — исследование YouControl (инфографика)
В 2024 году тысяча крупнейших украинских компаний получили 8,2 триллиона гривен чистого дохода. Это на 15% больше, чем в предыдущем периоде.
Об этом свидетельствуют результаты исследования YouControl.
Секторы крупного бизнеса
Тысяча крупнейших компаний Украины представляют разные отрасли экономики. Наиболее многочисленные секторы крупного бизнеса:
- пищевая промышленность (140 компаний);
- сельское хозяйство (113);
- электроэнергетика (109);
- нефтегазовый сектор (101)
Более чем по 50 компаний среди топ-1000 по доходам предприятий действуют в таких секторах, как оптовая и розничная торговля, машиностроение.
Электроэнергетика впервые опередила нефтегазовый сектор и стала лидером по объему чистого дохода почти в 1,4 трлн грн или 16,7% от общей суммы. Нафтогаз потерял первенство, оставшись с долей 15,4%.
Другие секторы в топе:
- розничная торговля — 9,6% (против 10,6% годом ранее);
- сельское хозяйство — 8,9% (обогнало пищевую промышленность);
- пищевая промышленность — 8,4%;
- металлургия — 6,9% (рост с 6,5%).
Сферы информационных технологий и телекоммуникаций продолжили потерю позиций в структуре крупного бизнеса, снизив долю с 1,1 до 1% каждая.
География крупнейших компаний
426 компаний (52% общего дохода топ-1000) зарегистрированы в Киеве. Еще 26% чистого дохода от реализации продукции сгенерировали крупные предприятия из промышленных центров Днепропетровской, Киевской, Львовской и Запорожской областей.
В топ-10 регионов также вошли Полтавская, Одесская, Черкасская, Винницкая и Волынская области с частями 1,9−2,7% каждая.
Меньше всего компаний среди лидеров зарегистрировано в Черновицкой (7) и Донецкой (5) областях. Из-за войны полностью отсутствуют представители Крыма, Луганщины и Херсонщины.
«Возрастная» структура
Возраст более трети компаний в рейтинге — от 3 до 10 лет, однако наилучшие финансовые результаты показывают компании, зарегистрированные более 20 лет назад. В то же время, среди молодых фирм (1−3 года) уже есть игроки с большим объемом доходов.
Средний «возраст» компаний по топ-1000 значительно варьируется в зависимости от отрасли. Самые молодые компании представлены в динамичных секторах, таких как азартные игры (5 лет), электроэнергетика (7 лет) и нефтегаз (8 лет).
Региональные тренды
В 2024 году Киев продемонстрировал наибольший абсолютный прирост доходов в +570 млрд грн (+15%). Значительные результаты также в:
- Днепропетровской области +175 млрд грн (+20%);
- Полтавской области +62 млрд грн (+38%);
- Закарпатье — лидер по относительному росту +97% (+34 млрд грн).
Во Львовской области, в отличие от успехов предыдущих лет, прирост доходов крупного бизнеса оказался незначительным: +0,8% (+2,8 млрд).
Максимально доля в доходах крупных компаний снизилась в Одесской области на -0,9 п.п. или -37 млрд грн. Нисходящий тренд по известным причинам затронул Харьковщину (-0,4 п.п.), Донетчину (-0,3 п.п.), а также Сумщину (-0,1 п.п.).
В то же время в Запорожской и Николаевской областях, несмотря на чрезвычайное давление из-за близости к линии столкновения, прирост совокупных доходов компаний с топ-1000 составил +48 млрд грн (+0,3 п.п.) и +32 млрд грн (+0,3 п.п.) соответственно.
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