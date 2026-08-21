Премьер сказал, куда пойдут полученные средства от продажи Sense Bank

Министерство финансов получило задачу активизировать процесс продажи Sense Bank.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, подчеркнув, что в процесс привлечен международный инвестиционный советник.
«Это поможет обеспечить максимальную прозрачность, конкурентность и эффективность этого процесса», — считает он.
По словам Корецкого, параллельно Минфин совместно с Нацбанком «должны решить все накопившиеся проблемы в этом финучреждении и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление».
«Будет очень символично, когда деньги с продажи национализированных российских активов, таких как Sense Bank, пойдут на поддержку Сил обороны и обеспечение их потребностей», — сказал премьер.
Напомним, операция НАБУ и САП «Форест Гамп» продолжается. Правоохранители заявили, что через Sense Bank легализовали денежные средства на залог за фигуранта дела «Мидас», вероятно, экс-министра энергетики Германа Галущенко. В состав преступной группы входили, как заявляется, заместитель руководителя Офиса президента, экс-народный депутат, председатель правления государственного банка и председатель наблюдательного совета государственного банка.
После того Нацбанк признал главу наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладыщенко таким, что не отвечает требованиям относительно независимости. Нацбанк требует от правительства прекратить его полномочия и избрать нового члена наблюдательного совета.
«Это поможет обеспечить максимальную прозрачность, конкурентность и эффективность этого процесса», — считает он.
По словам Корецкого, параллельно Минфин совместно с Нацбанком «должны решить все накопившиеся проблемы в этом финучреждении и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление».
«Будет очень символично, когда деньги от продажи национализированных российских активов, таких как Sense Bank, пойдут на поддержку сил обороны и обеспечение их потребностей», — сказал премьер.
Скандал вокруг Sense Bank
Напомним, продолжается операция НАБУ и САП «Форест Гамп». Правоохранители заявили, что из-за Sense Bank легализовали средства на залог за фигуранта дела «Мидас», вероятно, экс-министра энергетики Германа Галущенко. В состав преступной группы входили, как заявляется, заместитель руководителя Офиса президента, экс-народный депутат, председатель правления государственного банка и председатель наблюдательного совета государственного банка.
После того Нацбанк признал главу наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладыщенко не отвечающим требованиям относительно независимости. Нацбанк требует от правительства прекратить его полномочия и избрать нового члена наблюдательного совета.