рф атаковала склады «Форы» и Yves Roсher в Киевской области Сегодня 09:44 — Фондовый рынок

Оккупанты на Киевщине прицельно попали в склады «Форы» и Yves Roсher. Есть значительные разрушения.

Об этом сообщает в заявлении бренда косметики Yves Roсher Ukraine в Facebook и сети продовольственно-промышленных супермаркетов «Фора» в Facebook.

Поврежден состав «Форы» в Мартусовке Киевской области. Там хранилась фрешевая продукция.

В компании отметили, что важнейшим является то, что не пострадали люди. Команда заблаговременно вывела работников из распределительного центра.

Этот склад начал работать только на прошлой неделе, после предыдущей атаки на логистическую инфраструктуру «Форы».

В компании пообещали перестроить маршруты и найти решение, чтобы потребитель смог купить полюбившиеся продукты. Несмотря на все, «Фора» продолжает работать.

Yves Roсher

Бренд сделал заявление, что в результате массированной атаки россии склад, где хранится продукция, был существенно поврежден.

В настоящее время компания временно прекращает принимать онлайн-заказы и работает над восстановлением.

Также в Yves Roсher Ukraine уточнили ситуацию с уже оформленными заказами. О статусе проинформируют после оценки последствий повреждения состава.

Еще они отметили: бутики бренда продолжают работать, но ассортимент может быть ограничен.

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