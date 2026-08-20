Облигации Украины растут в цене: Киев бросает вызов обстоятельствам Сегодня 19:00 — Фондовый рынок

Облигации Украины растут в цене: Киев бросает вызов обстоятельствам

Цены на украинские облигации быстро растут. На это влияют устойчивость страны на поле боя, несмотря на значительные трудности, миллиарды евро новой европейской помощи, а также соглашения с кредиторами по реструктуризации долга.

Что происходит с украинскими облигациями

С начала 2023 года индекс украинского долга принес 150% доходности, а 2026 год, вероятно, также станет еще одним годом двузначного роста, о чем пишет Bloomberg

Скептики предупреждают, что мирные переговоры до сих пор буксуют, а зимой война может повернуться в пользу россии, если Кремль усилит бомбардировки и снова погрузит Киев и другие города во тьму, — говорится в материале.

Также существует мнение, что ралли украинских облигаций были раздуты из-за того, что инвесторы поспешно вкладываются в рисковые активы. Однако руководители фондов, работающих с развивающимися рынками, говорят: несмотря на все недостатки, украинские облигации — «слишком привлекательная высокорисковая ставка», чтобы ее игнорировать.

В тексте объяснили, что такими «спекулятивными и менее ликвидными долговыми бумагами» обычно торгуют только специалисты, хорошо ориентирующиеся в реструктуризации долгов. Их цены не движутся синхронно с основными рынками, страдающими распродажами из-за опасений относительно инфляции и роста уровня мировой задолженности.

Украинские облигации фактически ведут себя как ставка в одну сторону на то:

сможет ли страна наконец договориться о завершении войны; и будет ли возможность восстановить экономику.

Например, облигации Украины с погашением в 2029 году имеют доходность 13%. Они торгуются примерно по 85 центов за доллар.

Еще в июне 2025 г. эти облигации находились в глубоко кризисной зоне — их цена составляла 58 центов. Хотя в течение последнего месяца цены несколько колебались, доходность все равно остается лучше, чем в прошлом. Суверенные облигации Украины выросли на 12% с начала 2026 года, согласно индексу Bloomberg. В 2025 году этот индекс вырос на 10%.

Инвесторы считают, что благодаря неожиданным успехам на поле боя, Украина получила больше времени и более сильную позицию на переговорах. Не менее важно и то, что Европа демонстрирует готовность восполнить пробел, возникший после сокращения поддержки со стороны США: в начале этого года европейские политики одобрили для Украины кредит на 90 миллиардов евро.

В результате, дополнительная доходность, которую украинские облигации предлагают по сравнению с казначейскими облигациями США, резко сократилась, — отметили в Bloomberg.

По данным индекса JPMorgan Chase & Co., спрэд составляет около 7,4 процентных пункта — примерно на 2,5 процентных пункта меньше, чем в январе.

Корпоративные облигации также демонстрируют хорошие результаты: облигации Metinvest NV принесли 31% доходности в этом году, а облигации энергетической компании Нафтогаз — 23%.

Однако такое стремительное ралли — тревожный сигнал, считает Дэниел Вуд из William Blair International. По его словам, Украине не хватает ракет, необходимых для защиты от усиленных атак россии, а авиаудары по черноморским портам, вероятно, приведут к сокращению экспорта зерна в этом году вдвое. Украина также переживает собственную внутреннюю политическую борьбу. Есть и вопрос, как страна будет возвращать весь накопленный долг.

В совокупности украинские облигации являются смелой ставкой с потенциально большой прибылью, считает Мэтью Фогель, руководитель стратегии по развивающимся рынкам в Marex. Хотя Украина входит в опасный период, он и дальше видит веские причины для инвесторов хранить украинские долговые бумаги.

Телеканал 24 По материалам:

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