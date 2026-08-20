Компании со спецразрешениями на недра заработали 1,5 трлн грн в 2025 году (регионы и иностранный капитал) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Компании со спецразрешениями на недра заработали 1,5 трлн грн в 2025 году (регионы и иностранный капитал)

Несмотря на полномасштабное вторжение, высокие темпы выдачи спецразрешений, начавшие расти с 2021 года, сохраняются. Значительная часть разрешений сосредоточена у государственных энергетических компаний и коммунальных предприятий, в частности водоканалов.

Основу ресурсной структуры составляют подземные воды, строительное сырье и энергетические ресурсы — газ, нефть и конденсат, имеющие ключевое значение для экономики и критической инфраструктуры страны.

Лидеры

По количеству компаний-собственников лидируют Киев, Львовская и Житомирская области.

В то же время, иностранный капитал присутствует в структуре собственности более 17% компаний: среди совладельцев представлены представители 58 стран, преимущественно Кипра, Нидерландов и Швейцарии.

Около 30% изучаемых компаний связаны с корпоративными группами, что свидетельствует о заметной роли крупного бизнеса в сфере пользования недрами.

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Отдельного внимания требует добыча янтаря, где обнаружена высокая взаимосвязанность компаний и их владельцев, что может указывать на специфические схемы управления ресурсами.

Кроме того, 115 компаний по исследуемой выборке, вероятно, имеют связи с рф. Проверка таких связей помогает минимизировать юридические, финансовые и репутационные риски. Сотрудничество с российскими или связанными с россией лицами и компаниями может привести к санкциям, аресту активов и дополнительных проверок, а также негативно отразиться на деловой репутации.

Страны

Больше всего среди совладельцев компаний, имеющих спецразрешения на пользование недрами, представителей:

Кипра (142),

Нидерландов (42),

Швейцарии (29),

Великобритании (26),

Германии (21),

Чехии (18),

США (17),

Австрии (15),

Сейшельских островов (13)

Турции (11).

YouControl также можно отследить другие типы связанности со страной-агрессором. К примеру, 24 из всех проанализированных компаний принадлежат к холдингу (группе), другой участник которого зарегистрирован по законодательству российской федерации. Собственно, международный производитель снеков, шоколада и печенья, представленный в Украине в частности компаниями-владельцами спецразрешений на добычу полезных ископаемых, имеет дочернюю компанию в россии.

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Еще 27 юрлиц из исследуемого списка прямо либо через собственных участников, акционеров, конечных бенефициарных собственников либо должностных лиц являются совладельцами русских организаций.

Самая распространенная категория полезных ископаемых

На добычу которых выданы специальные разрешения, являются подземные воды (питьевые, технические и минеральные). В общей сложности на них приходится более 700 разрешений, в том числе 547 — на питьевые и технические воды и 190 — на минеральные. Такое количество разрешений свидетельствует о важном значении подземных вод для обеспечения нужд коммунального и промышленного секторов.

Второе место по количеству разрешений (517) занимает песок. Вместе с суглинком (262 разрешения), гранитом (225), известняком (135) и глиной (105) строительное сырье составляет значительную часть всех выданных разрешений, что связано с постоянным спросом на строительные материалы.

Значительная часть специальных разрешений связана с добычей энергетических ресурсов: природного газа (394 записи), конденсата (391 запись) и нефти (390 записей). Список также содержит детальную классификацию сопутствующих и свободных компонентов газа.

В частности, часто встречаются этан в газе свободном (231 записи), пропан в газе свободном (230 записей), бутаны в газе свободном (219 записей), а также газ, растворенный в нефти (195 записей). Такая структура разрешений свидетельствует об активном освоении украинских месторождений энергетических ресурсов. Каменный уголь упоминается 128 раз, что отображает постоянный интерес к традиционным твердым энергоносителям.

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