Казна и Политика
Госгеонадра объявили десятые аукционы в 2025 году
Государственная служба геологии и недр Украины объявила о проведении десятых аукционов в 2025 году, на которые предложила 11 участков недр с залежами известняка, глины, песка, янтаря, рыхлых осадочных пород песчано-валунного состава, минеральных подземных вод.
Общая начальная стоимость лотов составляет 51 399 776,92 гривны. Торги запланированы на 15 октября 2025 г. и будут проходить на платформе Прозорро. Продажи в режиме реального времени. Все объекты номинированы недропользователями.
«Предоставление специальных разрешений на пользование недрами через электронные аукционы гарантирует честные конкурентные соревнования всех участников торгов. Победителем становится тот, кто предложит самую высокую цену за лот, что позволяет установить рыночную стоимость спецразрешения», — подчеркнул Председатель Службы Олег Гоцинец.
Список участков недр, предложенных на десятые аукционы 2025 года:
  1. Участок Виноградарский.
  2. Участок Глиница.
  3. Участок Долина.
  4. Участок Журавлинка.
  5. Участок Каменецкий.
  6. Участок Мельницкий.
  7. Участок Песочное.
  8. Участок Садовая 76.
  9. Участок Старая Граница.
  10. Сосонское месторождение.
  11. Участок Хмелева (скважины №№ 2409/165, 2410/167, 2411/168, 2409/169, 2411/170).
По материалам:
Finance.ua
