«Протасов Яр» остался заказником: Хозяйственный суд Киева отказал застройщику

Хозяйственный суд Киева отказал застройщику в попытке отменить заповедный статус ландшафтного заказника «Протасов Яр».

Суд поддержал позицию прокуратуры и сохранил уникальную природную территорию от уничтожения.

Хозяйственный суд Киева отказал компании, требовавшей отменить решение Киевсовета о создании ландшафтного заказника «Протасов Яр».

Предприятие заявляло, что в его пользовании находится более гектара земли в урочище и намеревалось возвести там жилую застройку.

Прокуратура подчеркнула, что договор аренды этих участков закончился еще более 10 лет назад, а любое строительство в пределах заповедной территории привело бы к потере уникальной природы, уничтожению редких видов и ущербу археологическому наследию.

Суд согласился с доводами прокуратуры и оставил в силе заповедный статус «Протасова Яра».

В чем ценность

Природная ценность урочища велика: здесь растут осина, береза, папоротник и хвощ, а среди животных встречаются редкие птицы и беспозвоночные, занесенные в природоохранные списки.

В последние годы «Протасов Яр» активно застраивали, что вызвало противостояние общественности. В 2019 году компания начала вырубку деревьев и установку заборов, что стало толчком для создания общественной организации «Защитим Протасов Яр». Лидером борьбы стал Роман Ратушный, который кроме активизма был добровольцем на фронте и погиб в бою под Изюмом в июне 2022 года.

В его честь Киевский городской совет принял решение о создании ландшафтного заказника, запрещающего любую хозяйственную деятельность. Несмотря на это, застройщики продолжали оспаривать статус урочища в судах.

