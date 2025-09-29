«Протасов Яр» остался заказником: Хозяйственный суд Киева отказал застройщику
Хозяйственный суд Киева отказал застройщику в попытке отменить заповедный статус ландшафтного заказника «Протасов Яр».
Суд поддержал позицию прокуратуры и сохранил уникальную природную территорию от уничтожения.
Хозяйственный суд Киева отказал компании, требовавшей отменить решение Киевсовета о создании ландшафтного заказника «Протасов Яр».
Предприятие заявляло, что в его пользовании находится более гектара земли в урочище и намеревалось возвести там жилую застройку.
Прокуратура подчеркнула, что договор аренды этих участков закончился еще более 10 лет назад, а любое строительство в пределах заповедной территории привело бы к потере уникальной природы, уничтожению редких видов и ущербу археологическому наследию.
Суд согласился с доводами прокуратуры и оставил в силе заповедный статус «Протасова Яра».
В чем ценность
Природная ценность урочища велика: здесь растут осина, береза, папоротник и хвощ, а среди животных встречаются редкие птицы и беспозвоночные, занесенные в природоохранные списки.
В последние годы «Протасов Яр» активно застраивали, что вызвало противостояние общественности. В 2019 году компания начала вырубку деревьев и установку заборов, что стало толчком для создания общественной организации «Защитим Протасов Яр». Лидером борьбы стал Роман Ратушный, который кроме активизма был добровольцем на фронте и погиб в бою под Изюмом в июне 2022 года.
В его честь Киевский городской совет принял решение о создании ландшафтного заказника, запрещающего любую хозяйственную деятельность. Несмотря на это, застройщики продолжали оспаривать статус урочища в судах.
