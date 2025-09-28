0 800 307 555
Экономический эффект от строительных услуг в «Дії» превысил 3 млрд грн в год

С 2020 года в «Дії» цифровизировали 14 строительных услуг, среди которых: заказ строительного паспорта, предоставление уведомления о начале строительства и получение разрешения на эксплуатацию.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
Это позволило украинцам получать админуслуги быстрее, проще и без прямого контакта с чиновниками.
По исследованию компании Civitta, ежегодно 14 строительными услугами в «Дії» пользуются более 55 тыс. раз.
Совокупный экономический эффект — более 3,3 млрд грн в год. Из этой суммы более 3,2 млрд грн — средства, которые раньше тратились на взятки, посредников и коррупционные схемы.
Основные результаты цифровизации строительных услуг в «Дії»:
  • расходы по получению услуг сократились в 5 раз;
  • за 5 лет украинцы сэкономили 13,7 млрд грн;
  • до 2035 года экономика Украины получит дополнительно +0,8% ВВП.
Для внедрения строительных услуг в «Дії» была создана Единая электронная система в сфере строительства, которая заменила бумажную бюрократию.
Она обеспечивает автоматические проверки, обмен данными с государственными реестрами и упорядочивает рассмотрение документов.
Напомним, по данным исследования компании Civitta, с 2020 года сервис «Дія» принес Украине совокупный антикоррупционный и экономический эффект в размере 184 млрд грн.
Ключевые показатели:
  • 7,4 млрд грн в год — это экономия, полученная благодаря уничтожению коррупционных схем. Наиболее ощутимый результат (4,2 млрд грн ежегодно) достигнут в традиционно коррумпированных сферах, таких как строительство, статус ВПЛ и дипломирование моряков;
  • 49 млрд грн в год — экономия от базовых услуг. При условии, что все украинцы будут пользоваться онлайн-услугами, этот показатель может возрасти до 75 млрд грн;
  • 6,5 млрд грн в год — экономия благодаря запуску программ поддержки.
