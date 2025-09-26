Кадровый кризис: кому работодатели готовы платить больше, чтобы закрыть вакансии Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Кадровый кризис: кому работодатели готовы платить больше, чтобы закрыть вакансии

В год полномасштабного вторжения самый большой дефицит кадров наблюдался на вакансии работы за границей: повара, няни, сварщики. Также не хватало работников в сельском хозяйстве, банковской сфере и недвижимости.

Читайте также Работа в офисе: почему это снова модно

Об этом пишет в аналитике OLX Работа . Проанализировав данные о вакансиях и отклики кандидатов за последние четыре года, они выяснили, какие сферы сталкивались с самым большим дефицитом на рынке труда.

2023 год продолжил тренд предыдущего — меньше всего желающих подавалось на вакансии работы за границей. Это связано с решением закрытия границ для мужчин, а также вынужденной миграцией многих украинцев в Европу, где они стали частью местного рынка труда. К дефицитным прибавились профессии в розничной торговле и агрономы.

В 2024 году акцент сместился на сферу производства — труднее всего закрывались вакансии механиков, конструкторов и технологов. Также в топе остались агрономы и работники розничной торговли.

В 2025 году тренд продолжился. Меньше всего откликов со стороны ищущих работу собрали вакансии из сферы недвижимости, розничной торговли и производства.

Также в 2025 году в «топ» сфер по наименьшему количеству откликов вернулись вакансии работы за рубежом.

Читайте также Работа после 45: что предлагает Минсоцполитики

Зарплаты

На дефицит не повлиял рост зарплат. К примеру, агроном в 2022 году зарабатывал 15 тыс. грн, а в этом году медианный оклад составляет уже 25 тыс. грн.

На производстве четыре года назад медианная зарплата составляла также 15 тыс. грн, а сейчас почти 27 тыс. грн.

Зарплаты росли каждый год, при этом наиболее ощутимый скачок произошел в 2025 году, когда конкуренция за работников обострилась.

Кадры

Работодатели готовы платить больше, чтобы закрыть вакансии, однако вопрос кадров остается острым.

Больше всего это ощущают специальности из категории «синих воротничков» — работники, занимающиеся физическим трудом, часто на производстве, промышленности или других отраслях, требующих использования физической силы, а не только интеллектуального труда.

Этот тренд будет сохраняться и далее, ведь наряду с мобилизацией стране нужны люди для стабильного функционирования экономики. Для соискателей это означает не только более широкий выбор работы, но и выше зарплата.

Ранее в Минсоцполитики писали , что сейчас 26% украинцев в группе 60+ имеют стабильную работу, подработку или активно ищут работу. Большая часть украинцев, которым исполнилось 55 лет, хотят работать и учиться, быть частью жизни общины. Для того чтобы поддержать старших людей в этих инициативах, государство предлагает им специальные программы.

Действует программа ваучеров на переквалификацию для людей 45+.

Доступны цифровые курсы и онлайн сервисы для поиска работы.

Микрогранты на самозанятость по программе «еРабота», уже получившие более 500 человек 55+.

Также напомним, что украинцы работают больше других, американцы меньше всего работают на пропитание. Самый лучший баланс «жизнь — работа» — у ирландцев. Таковы результаты Индекса Социального Благосостояния этого года от Международного Института Свободы (ILI).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.