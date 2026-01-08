В Раде до конца января подготовят предложения по проведению выборов Сегодня 15:27 — Казна и Политика

В Раде до конца января подготовят предложения по проведению выборов

Подгруппы рабочей группы по подготовке законодательных предложений по организации и проведению выборов в условиях особого периода и послевоенных выборов в Украине до конца января должны разработать варианты законодательных решений.

Об этом сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания, передает «Интерфакс-Украина».

«Дедлайн для наработки — конец января», — объявил Корниенко.

Направления работы подгрупп

По словам Корниенко, в рамках рабочей группы создано семь подгрупп. Они будут работать по следующим направлениям:

администрирование избирательного процесса;

критерии безопасности проведения выборов;

реализация избирательных прав военнослужащих;

участие в выборах внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий;

голосование граждан Украины за границей;

информационное обеспечение и агитация;

исполнение международных обязательств Украины в сфере выборов.

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что фракция претендует на руководство одной из подгрупп по вопросам медиа, безопасности или международных обязательств. Корниенко пообещал «обязательно учесть принцип политической пропорциональности».

По словам главы рабочей группы, следующее заседание запланировано на начало февраля.

Напомним, ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявлял , что проведение предстоящих выборов в Украине может стоить государству не менее 20 млрд гривен, учитывая все сопутствующие расходы.

В 2025 году президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил , что уже «пришло время» провести выборы в Украине. Он также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы победить на выборах.

Владимир Зеленский отметил , что готов к выборам и «не держится» за должность. В то же время, остаются вопросы безопасности, организации голосования военных и законодательной базы, которая обеспечит легитимность процесса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.