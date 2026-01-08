0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Раде до конца января подготовят предложения по проведению выборов

Казна и Политика
31
В Раде до конца января подготовят предложения по проведению выборов
В Раде до конца января подготовят предложения по проведению выборов
Подгруппы рабочей группы по подготовке законодательных предложений по организации и проведению выборов в условиях особого периода и послевоенных выборов в Украине до конца января должны разработать варианты законодательных решений.
Об этом сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания, передает «Интерфакс-Украина».
«Дедлайн для наработки — конец января», — объявил Корниенко.

Направления работы подгрупп

По словам Корниенко, в рамках рабочей группы создано семь подгрупп. Они будут работать по следующим направлениям:
  • администрирование избирательного процесса;
  • критерии безопасности проведения выборов;
  • реализация избирательных прав военнослужащих;
  • участие в выборах внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий;
  • голосование граждан Украины за границей;
  • информационное обеспечение и агитация;
  • исполнение международных обязательств Украины в сфере выборов.
Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что фракция претендует на руководство одной из подгрупп по вопросам медиа, безопасности или международных обязательств. Корниенко пообещал «обязательно учесть принцип политической пропорциональности».
По словам главы рабочей группы, следующее заседание запланировано на начало февраля.
Напомним, ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявлял, что проведение предстоящих выборов в Украине может стоить государству не менее 20 млрд гривен, учитывая все сопутствующие расходы.
В 2025 году президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что уже «пришло время» провести выборы в Украине. Он также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы победить на выборах.
Владимир Зеленский отметил, что готов к выборам и «не держится» за должность. В то же время, остаются вопросы безопасности, организации голосования военных и законодательной базы, которая обеспечит легитимность процесса.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems