Нехватка электроэнергии угрожает молочной отрасли — ассоциация

20
Цены на молоко-сырье в Украине снизились по всем сортам из-за избытка молочной продукции, сокращения экспорта, несмотря на рост себестоимости производства на молочно-товарных фермах (МТФ) и энергетический кризис, нарушающий работу ферм и молокоперерабатывающих заводов.
Об этом сообщила Ассоциация производителей молока (АВМ).
В отраслевой ассоциации отметили, что средняя закупочная цена молока «экстра"-сорта по состоянию на 20 января составила 14,50 грн/кг (без НДС), что на 80 коп. меньше по отношению к предыдущему месяцу, высшего сорта — 14,30 грн/кг (без НДС, -90 коп.), первого сорта — 13,90 грн/кг (без НДС, -90 коп.). Средневзвешенная цена трех сортов составила 14,35 грн/кг (без НДС -85 коп.).
Аналитик АВМ Георгий Кухиашвили акцентировал внимание на том, что во второй половине января произошло очередное понижение цен на молоко-сырье по всем сортам. Также дешевеет молоко от населения. По сравнению с январем 2025 года средняя цена на молоко снизилась на 20%.
По его информации, появление во второй половине 2025 года на мировом рынке избыточного предложения молочных продуктов привело к обвалу экспортных цен на биржевые товары, в том числе на сливочное масло и сухое молоко, что в свою очередь повлияло на сокращение экспорта и снижение цен на молоко-сырье.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
