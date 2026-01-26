0 800 307 555
Украинская энергетика пережила самую сложную неделю со времен блэкаута 2022 года

Энергетика
Правительство расширило сеть Пунктов несокрушимости
Прошедшая неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года. После двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предыдущих обстрелов, энергосистема отметила чрезвычайную нагрузку.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Восстановление энергосистемы

Одновременно без света после первой атаки остались до 85% потребителей, в конце недели уже 60% были запитаны. Более 180 бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников круглосуточно возобновляют электроснабжение.
Водолазы ГСЧС в течение недели работают в ледяной воде, чтобы отремонтировать трубы одной из ТЭЦ. Правительство максимально увеличило импорт электроэнергии, а также создало условия для быстрого подключения распределенной генерации. Все обращения бизнеса на платформе «Пульс» по поводу подключения когенерационных установок в срочном порядке готово проработать Минэкономики.

Поддержка работников ремонтных бригад

Вводится надбавка в размере 20 000 грн для энергетиков, тепловиков, коммунальщиков и железнодорожников, работающих в опасных условиях.

Поддержка людей

Правительство расширило сеть Пунктов несокрушимости — опорные пункты работают до 48 часов непрерывно. По всей стране функционирует более 10 600 пунктов, которыми за неделю воспользовались более 130 тысяч человек. В районах жилых массивов, где в домах нет газового отопления, действуют пункты горячего питания.
Минсоцполитики прорабатывает запросы таких граждан по номеру 112 в первоочередном порядке. Организован регулярный обход таких граждан для оказания помощи в условиях ограниченного тепла в домах. ГСЧС развернуло дополнительные пункты помощи с кроватями для маломобильных людей.

Поддержка бизнеса

Малый и средний бизнес получил дополнительную поддержку. ФЛП 2-й и 3-й группы, у которых есть как минимум один наемный работник, смогут оформить единовременное пособие от 7500 до 15 000 грн на генераторы, их ремонт и топливо.
Для предпринимателей будут действовать кредиты под 0% на покупку энергетического оборудования.

Обеспечение связи

Совместно с мобильными операторами обеспечиваем резервное питание базовых станций, чтобы украинцы оставались на связи даже во время длительного отключения.

Продовольственная безопасность

По ее словам, правительство находилось на постоянной связи с агропроизводителями, обеспечивающими стабильное производство и поставку даже продукции при отключении.

Помощь общинам

На этой неделе направили 2,56 млрд. грн. из резервного фонда бюджета на мобильную генерацию для областей с критической потребностью — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Международная поддержка

Провели заседание «Энергетического Рамштайна». Партнеры G7+ в ближайшее время передадут более 6 000 единиц крупного энергетического оборудования для быстрых ремонтов и сделают дополнительные взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
