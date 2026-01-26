Украинская энергетика пережила самую сложную неделю со времен блэкаута 2022 года Сегодня 10:22 — Энергетика



Прошедшая неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года. После двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предыдущих обстрелов, энергосистема отметила чрезвычайную нагрузку.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Восстановление энергосистемы

Одновременно без света после первой атаки остались до 85% потребителей, в конце недели уже 60% были запитаны. Более 180 бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников круглосуточно возобновляют электроснабжение.

Водолазы ГСЧС в течение недели работают в ледяной воде, чтобы отремонтировать трубы одной из ТЭЦ. Правительство максимально увеличило импорт электроэнергии, а также создало условия для быстрого подключения распределенной генерации. Все обращения бизнеса на платформе «Пульс» по поводу подключения когенерационных установок в срочном порядке готово проработать Минэкономики.

Поддержка работников ремонтных бригад

Вводится надбавка в размере 20 000 грн для энергетиков, тепловиков, коммунальщиков и железнодорожников, работающих в опасных условиях.

Поддержка людей

Правительство расширило сеть Пунктов несокрушимости — опорные пункты работают до 48 часов непрерывно. По всей стране функционирует более 10 600 пунктов, которыми за неделю воспользовались более 130 тысяч человек. В районах жилых массивов, где в домах нет газового отопления, действуют пункты горячего питания.

Минсоцполитики прорабатывает запросы таких граждан по номеру 112 в первоочередном порядке. Организован регулярный обход таких граждан для оказания помощи в условиях ограниченного тепла в домах. ГСЧС развернуло дополнительные пункты помощи с кроватями для маломобильных людей.

Поддержка бизнеса

Малый и средний бизнес получил дополнительную поддержку. ФЛП 2-й и 3-й группы, у которых есть как минимум один наемный работник, смогут оформить единовременное пособие от 7500 до 15 000 грн на генераторы, их ремонт и топливо.

Для предпринимателей будут действовать кредиты под 0% на покупку энергетического оборудования.

Обеспечение связи

Совместно с мобильными операторами обеспечиваем резервное питание базовых станций, чтобы украинцы оставались на связи даже во время длительного отключения.

Продовольственная безопасность

По ее словам, правительство находилось на постоянной связи с агропроизводителями, обеспечивающими стабильное производство и поставку даже продукции при отключении.

Помощь общинам

На этой неделе направили 2,56 млрд. грн. из резервного фонда бюджета на мобильную генерацию для областей с критической потребностью — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Международная поддержка

Провели заседание «Энергетического Рамштайна». Партнеры G7+ в ближайшее время передадут более 6 000 единиц крупного энергетического оборудования для быстрых ремонтов и сделают дополнительные взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.

