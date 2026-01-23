Потребность в резервных источниках питания в Украине превысила 500 МВт Сегодня 18:00 — Энергетика

Алексей Кулеба на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией., mindev.gov.ua

Общая потребность в резервных источниках питания для предприятий тепло- и водоснабжения уже превышает 500 МВт.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

Неотложные потребности энергосистемы

«россия этой зимой целенаправленно использует холод как оружие. В условиях постоянных ударов должны развертывать дополнительные мощности и уменьшать нагрузку на систему. Наша потребность — генераторы, которые обеспечивают критические объекты. Параллельно необходимо максимально быстро восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Поэтому речь идет не только о генераторах, но и о более широком перечне оборудования для ремонта сетей», — заявил Кулеба.

Общая потребность резервных источников питания для предприятий тепло- и водоснабжения уже превышает 500 МВт. Правительство формирует резерв мощностей — оборудование, которое можно оперативно перевозить в самые дефицитные точки страны. Государство уже выделило на это 2,5 млрд грн.

Напомним, ранее министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил , что Украина накануне зимнего периода накопила в подземных хранилищах 13,2 млрд куб. м природного газа, однако для стабильного прохождения отопительного сезона стране необходимо импортировать еще более 4 млрд куб. м. В то же время, остается дефицит финансирования на уровне около $100 млн.

В Украине не осталось ни одной электростанции, которая за время войны не подверглась ударам российских оккупантов. Выбиты тысячи мегаватт генерации, заявлял ранее министр энергетики Денис Шмігаль.

