Соболєв розповів, скільки газу і грошей бракує Україні, щоб пройти цю зиму

Україна напередодні зимового періоду накопичила у підземних сховищах 13,2 млрд куб. м природного газу, однак для стабільного проходження опалювального сезону країні необхідно імпортувати ще понад 4 млрд куб. м.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев під час енергетичної сесії в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму, передає «Інтерфакс-Україна».

Запаси газу та потреби імпорту

За словами міністра, більша частина фінансування для імпорту газу вже забезпечена. Водночас залишається дефіцит фінансування на рівні близько $100 млн.

Соболев нагадав, що навесні 2025 року росія знищила близько половини потужностей українського газовидобутку. Втім, за шість місяців їх вдалося відновити приблизно на 110%.

«Восени росія знищила ще 40% потужностей. Однак і ці об’єкти вже відновлено за допомогою наших партнерів та багатьох компаній зі США та Європи», — зазначив міністр.

Соболев також повідомив, що у забезпеченні України газом, окрім Норвегії, беруть участь міжнародні фінансові установи.

Своєю чергою голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький заявив, що у 2024 році компанія закупила близько 6 млрд куб. м газу, з яких сотні мільйонів кубометрів було поставлено зі США.

За його словами, наразі «Нафтогаз» не має прямих контрактів із продавцями зрідженого природного газу, однак перебуває в активних переговорах. Тимчасово компанія співпрацює з польським енергетичним холдингом Orlen, який постачає американський LNG за терміновими запитами.

Потреби в обладнанні для газової системи

Соболев додав, що Україна також потребує допомоги в постачанні обладнання для підтримки працездатності газової системи в умовах обстрілів: компресорів, турбін та обладнання із закачування газу до сховищ та його доставки до кінцевих споживачів.

