Эксперт объяснил причину жестких отключений в столице

Киев фактически работает только на той электроэнергии, которую генерирует внутри города, так как внешнее энергоснабжение до сих пор не восстановлено ​​после массированной атаки 9 января.

Как сообщил в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев, во время российских обстрелов основной удар пришелся на три столичные теплоэлектроцентрали.

«Под обстрелом были в основном три крупные киевские ТЭЦ. А именно ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ. И под обстрелами находились подстанции, обеспечивающие поступление в Киев электрической энергии из других электростанций, в том числе из Ровенской АЭС и из Трипольской ТЭС», — отметил эксперт.

По его словам, из-за масштабного дефицита электроэнергии можно предположить, что сейчас столица живет исключительно на собственной генерации.

«Наверное, сейчас Киев работает только на той энергии, которая генерируется в столице. И у нас нет подпитки извне. Пока не будет возобновлена ​​дополнительная поставка электрической энергии в Киев извне, до того будет все это (аварийные отключения, — ред.) продолжаться», — указал Рябцев.

Он подчеркнул, что энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов с 9 января, что указывает на очень серьезные повреждения. Он также отметил, что у Украины тогда был существенный дефицит противовоздушной обороны, поэтому большинство российских ракет достигли целей.

«Поскольку ремонтные работы идут с 9 января, это означает, что повреждения были серьезные. А они не могли быть несерьезными, потому что атака 9 января была успешной из-за большого дефицита ПВО. Всего две ракеты были сбиты из 18. Это значит, что 16 куда-то попали», — пояснил эксперт

Рябцев добавил, что после этой атаки не следует ожидать существенного увеличения генерации на киевских ТЭЦ до конца отопительного сезона, поскольку степень повреждений не позволяет быстро восстановить систему.

