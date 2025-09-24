Работа для медиков: актуальные вакансии сентября на robota.ua Сегодня 14:01 — Личные финансы

В сентябре работодатели активно ищут врачей, медсестер, фармацевтов и других специалистов, предлагая конкурентные условия труда.

Делимся каталогом актуальных вакансий для медиков от robota.ua. Это шанс найти работу, которая соответствует вашему опыту и амбициям, и присоединиться к команде, где ценят профессионализм и готовность помогать людям.

Медсестра-анестезистка в «Клиника Медиком»

📍 Киев

Частная клиника приглашает на работу опытную медицинскую сестру, которая имеет опыт работы в отделениях анестезиологии и реанимации или отделениях интенсивной терапии; квалификационную категорию по специальности (обязательно), а также знания и навыки в области неотложных состояний и методов оказания неотложной помощи.

Предполагается работа в хирургическом стационаре. График: посуточно: 1/3.

Врач-стоматолог в «ВитаДент»

📍 Житомир

Стоматология открывает свои двери специалисту, который будет проводить профессиональные консультации и обследования пациентов, выполнять различные стоматологические процедуры и вести медицинскую документацию.

Рассматривают кандидатов с высшим медицинским образованием и опытом работы лечащим врачом-стоматологом (от 2 лет).

Рентгенлаборант в Первое территориальное медицинское объединение Львова

📍 Львов

Ищут кандидатов с дипломом младшего специалиста, базовым высшим образованием по направлению «Медицина» или «Сестринское дело», а также с завершенными курсами рентгенлаборанта.

Среди обязанностей: применение современных методов лучевой диагностики; владение методикой работы с аппаратурой и оборудованием, имеющимися в отделении (линейный ускоритель); соблюдение правил безопасной эксплуатации рентгеновской аппаратуры; проверка технического состояния аппаратуры отделения; соблюдение правил противоэпидемического режима в отделении; ведение медицинской документации.

Предлагается обучение на средства компании.

Эндокринолог в «Медицинская помощь»

📍 Киев

Шанс получить работу есть у специалистов с высшим медицинским образованием; опытом работы (от 3 лет); сертификатом врача-специалиста; удостоверением о получении (подтверждении) категории (при наличии); которые владеют современными методами диагностики, лечения и профилактики; знают и соблюдают международные протоколы лечения. Владение ТАБП биопсией щитовидной железы будет преимуществом.

Директор медицинского центра в «ОН Клиник»

📍 Одесса

Сеть медицинских центров ищет специалиста с высшим образованием (медицинским или управленческим); опытом управления в медицинском бизнесе, HoReCa или сфере обслуживания (от 2 лет); пониманием бизнес-процессов и современных стандартов сервиса; развитыми лидерскими и коммуникативными навыками; умением работать с цифрами, анализировать данные и предлагать решения.

Врач-трихолог в Eacademy

📍 Одесса

Медико-косметологический центр приглашает на работу специалиста с высшим медицинским образованием. Опыт проведения инъекционных методик будет преимуществом. Будущий работник будет проводить уходовые процедуры кожи головы и волос, инъекции, а также первичные консультации по услугам и домашнему уходу за волосами.

Генетик в отдел молекулярной патологии и генетики CSD LAB

📍 Киев

Медицинская лаборатория приглашает в команду специалиста. Будущего работника ждут следующие обязанности: изучение методик выделения нуклеиновых кислот, ПЦР реакции, анализа данных; работа с медицинскими базами для выдачи результатов с рекомендациями по определенному полиморфизму; поиск новых тестирований для внедрения для расширения спектра покрытий онкологических исследований; активная коммуникация с руководителем отдела по решению текущих вопросов.

Откликайтесь, если имеете: оконченное биологическое или медицинское образование; сертификат специализации по направлению «Лабораторная/медицинская генетика»; опыт работы на аналогичной должности (от 2 лет); знание английского языка на уровне B2-C1; глубокие знания молекулярной генетики; практические навыки выделения нуклеиновых кислот; обязательный опыт работы с методом ПЦР.

Медицинская сестра в «Укртелекоме»

📍 Хмельницкий

Телекоммуникационный оператор приглашает стать частью команды . Основные задачи: проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей; ведение журналов учета предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров; контроль за своевременным обновлением медицинских справок водителей о пригодности к управлению ТС.

Предлагается, среди прочего: корпоративная мобильная связь. График работы: 8:30—12:30 , сб-вс — выходные.

Врач-офтальмолог в «Люксоптике»

📍 Харьков

Сеть оптик приглашает на работу детского офтальмолога или врача-офтальмолога, готового в будущем пройти специализацию по «детской офтальмологии» за счет компании.

Портрет идеального кандидата: высшее образование (специализация «Офтальмология»)/среднее специальное, опыт работы врачом-офтальмологом/оптометристом — от 1-го года (желательно), знания в области оптики и оптометрии.

Фармацевт в «Аптека АНЦ»

📍 Киев

У вас есть шанс получить работу , если у вас есть фармацевтическое образование (среднее специальное или высшее) и вы знаете ассортимент лекарственных средств. Рассматривают также студентов фармацевтических факультетов, готовых совмещать учебу с работой.

Среди преимуществ работы: корпоративные скидки для работников и семей; бонусы за приведенного друга или за рекомендацию помещения под новую аптеку; 7 дней оплачиваемого обучения с практическими занятиями на каждом этапе. Также предусмотрена возможность прохождения интернатуры в компании.

Медсестра поликлиники (хирургия) в Garvis

📍 Днепр

и т. п. ); ассистирование врачу-хирургу на перевязках и процедурах, а также ведение медицинской документации. Хирургическая клиника объявляет о вакансии . Работодатель в вакансии анонсирует следующие обязанности: подготовка рабочего места к работе (дезинфекция поверхностей, кварцирование помещений, проветривание, подготовка расходников и медикаментов для работы); ассистирование врачу-хирургу на перевязках и процедурах, а также ведение медицинской документации.

Предлагается: внутреннее обучение для молодых специалистов без опыта работы и оплачиваемая стажировка.

