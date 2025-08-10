Женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на военный учет (все детали) — Finance.ua
Женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на военный учет (все детали)

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок взятия на военный учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Теперь такие женщины будут автоматически зачисляться на учет без их личного присутствия. Предусмотрено автоматическое взятие на военный учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без личного присутствия, пишет Кадровик.
Также обновлен алгоритм действий для учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) относительно передачи информации о соответствующих категориях женщин.
Отдельно усовершенствован механизм внесения данных в Единый государственный реестр военнообязанных «Оберег».
Что нужно знать о военном учете женщин
Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием подлежат военному учету вне зависимости от специализации. Это касается не только врачей общего профиля, но и стоматологов, медсестер, провизоров, фармацевтов, физиотерапевтов, медицинских ассистентов, массажистов, операторов медицинского оборудования и работников, обслуживающих производство фармацевтической продукции и косметики.
Такие женщины, как и мужчины, состоящие на военном учете, имеют право на отсрочку от мобилизации. Ее могут предоставить в следующих случаях:
  • воспитание троих и более несовершеннолетних детей;
  • ухода за ребенком с инвалидностью;
  • по состоянию здоровья, которое не позволяет проходить службу.
Для получения отсрочки следует подать в территориальный центр комплектования (ТЦК) соответствующие подтверждающие документы.
Напомним, женщины-медики, не обновившие свои данные в ТЦК, могут быть оштрафованы. Ведь необновление данных в ТЦК является нарушением правил военного учета, за которое предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.
По материалам:
Finance.ua
