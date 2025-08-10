Женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на военный учет (все детали) — Finance.ua

Женщин-медиков и фармацевтов будут автоматически ставить на военный учет (все детали) Сегодня 06:49 — Личные финансы

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок взятия на военный учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Теперь такие женщины будут автоматически зачисляться на учет без их личного присутствия. Предусмотрено автоматическое взятие на военный учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без личного присутствия, пишет Кадровик.

Также обновлен алгоритм действий для учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) относительно передачи информации о соответствующих категориях женщин.

Отдельно усовершенствован механизм внесения данных в Единый государственный реестр военнообязанных «Оберег».

Что нужно знать о военном учете женщин

Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием подлежат военному учету вне зависимости от специализации. Это касается не только врачей общего профиля, но и стоматологов, медсестер, провизоров, фармацевтов, физиотерапевтов, медицинских ассистентов, массажистов, операторов медицинского оборудования и работников, обслуживающих производство фармацевтической продукции и косметики.

Такие женщины, как и мужчины, состоящие на военном учете, имеют право на отсрочку от мобилизации. Ее могут предоставить в следующих случаях:

воспитание троих и более несовершеннолетних детей;

ухода за ребенком с инвалидностью;

по состоянию здоровья, которое не позволяет проходить службу.

Для получения отсрочки следует подать в территориальный центр комплектования (ТЦК) соответствующие подтверждающие документы.

Напомним, женщины-медики, не обновившие свои данные в ТЦК, могут быть оштрафованы. Ведь необновление данных в ТЦК является нарушением правил военного учета, за которое предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

