Молодые медики смогут получить 200 тыс. грн: условия — Finance.ua

Молодые медики смогут получить 200 тыс. грн: условия Сегодня 16:12 — Личные финансы

Молодые медики смогут получить 200 тыс. грн: условия

Правительство предоставит единовременное пособие молодым медикам, которые будут работать в сельских регионах и зонах боевых действий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

В частности, правительство приняло постановление о выплате 200 тысяч гривен выпускникам медицинских вузов, которые после завершения обучения устроятся на работу в медицинские учреждения в сельских регионах или на территориях, где идут боевые действия.

По словам Шмыгаля, эта инициатива призвана не только поддержать молодых врачей, но и решить проблему нехватки кадров в медицинских учреждениях в таких регионах.

Напомним, что Кабмин нормировал правила предоставления отсрочки от мобилизации педагогическим и научно-педагогическим работникам. Отсрочка предоставляется на один год, но не дольше, чем действует мобилизация, согласно указу президента, или до потери работником оснований для ее предоставления.

Также Кабинет Министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Новые правила касаются предприятий, имеющих критическое значение для обороны и обеспечения жизнедеятельности во время военного положения.

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