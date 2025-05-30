Молодые медики смогут получить 200 тыс. грн: условия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Молодые медики смогут получить 200 тыс. грн: условия

Личные финансы
6
Молодые медики смогут получить 200 тыс. грн: условия
Молодые медики смогут получить 200 тыс. грн: условия
Правительство предоставит единовременное пособие молодым медикам, которые будут работать в сельских регионах и зонах боевых действий.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
В частности, правительство приняло постановление о выплате 200 тысяч гривен выпускникам медицинских вузов, которые после завершения обучения устроятся на работу в медицинские учреждения в сельских регионах или на территориях, где идут боевые действия.
Читайте также
По словам Шмыгаля, эта инициатива призвана не только поддержать молодых врачей, но и решить проблему нехватки кадров в медицинских учреждениях в таких регионах.
Напомним, что Кабмин нормировал правила предоставления отсрочки от мобилизации педагогическим и научно-педагогическим работникам. Отсрочка предоставляется на один год, но не дольше, чем действует мобилизация, согласно указу президента, или до потери работником оснований для ее предоставления.
Также Кабинет Министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Новые правила касаются предприятий, имеющих критическое значение для обороны и обеспечения жизнедеятельности во время военного положения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems