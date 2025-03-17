Уровень официального трудоустройства выпускников в области ІТ низкий, — МОН
Уровень официального трудоустройства выпускников вузов, получивших дипломы в области IT, в Украине низкий, osvita.ua.
Об этом шла речь на совещании Министерства образования и науки с заведениями высшего и профессионального высшего образования, посвященном трудоустройству выпускников.
По словам государственного эксперта по вопросам высшего образования и образования взрослых Виталия Носка, это свидетельствует о том, что такие дипломированные специалисты работают «в тени».
«Это означает, что они работают либо на теневом рынке, либо на зарубежные компании, но налогового дохода в государство не приносят», — подчеркнул Носок.
Также в Украине наблюдается общее незначительное снижение уровня трудоустройства выпускников в 2024 году по сравнению с предыдущими.
Для мониторинга трудоустройства в Украине были использованы данные государственных органов, в частности Пенсионного фонда.
Мы писали, что самая высокая медианная зарплата в IT среди нетехнических специалистов — у юристов ($2415), самая низкая — у сапорт и административного персонала ($900−1100).
Постепенно растут медианные зарплаты специалистов по маркетингу, продажам/биздеву, PR-менеджеров и техрайтеров. Об этом говорится в исследовании Dou.
Искусственный интеллект все больше интегрируется в работу нетехнических специалистов в ІТ. Самые активные пользователи ИИ-инструментов — специалисты по рекрутингу, Learning & Development, маркетингу, брендингу и коммуникациям — более 90% из них применяют ИИ в своей работе.
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