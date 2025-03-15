Кто в ІТ наиболее активно использует искусственный интеллект — Finance.ua
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Кто в ІТ наиболее активно использует искусственный интеллект

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Кто в ІТ наиболее активно использует искусственный интеллект
Кто в ІТ наиболее активно использует искусственный интеллект, Фото: freepik
Искусственный интеллект все больше интегрируется в работу нетехнических специалистов в ІТ. Самые активные пользователи ИИ-инструментов — специалисты по рекрутингу, Learning & Development, маркетингу, брендингу и коммуникациям — более 90% из них применяют ИИ в своей работе.
Об этом говорится в исследовании Dou.
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В то же время, специалисты по поддержке и финансам/учету/аудиту, наоборот, пользуются ИИ реже других.

Какие ИИ-инструменты самые популярные

Самым популярным ИИ-инструментом среди всех категорий айтишников остается ChatGPT.
Специалисты по Learning & Development, маркетингу и продажам/биздеву также часто пользуются Gemini, а юристы и техрайтеры — Claude.
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Специалисты по маркетингу, брендингу и коммуникациям, а также HR и Learning & Development чаще других пользуются Midjourney.
Напомним, самая высокая медианная зарплата в IT среди нетехнических специалистов — у юристов ($2415), самая низкая — у сапорт и административного персонала ($900−1100). Постепенно растут медианные зарплаты специалистов по маркетингу, продажам/биздеву, PR-менеджеров и техрайтеров.
По материалам:
Dou
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