OpenAI представила новую модель ИИ с уникальными творческими возможностями — Finance.ua

OpenAI представила новую модель ИИ с уникальными творческими возможностями
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания создала новую модель искусственного интеллекта, демонстрирующую высокий уровень в сфере творческого письма. Он поделился отрывком текста, созданного ИИ, и отметил, что это первый случай, когда его действительно поразило литературное произведение, написанное машиной.
we trained a new model that is good at creative writing (not sure yet how/when it will get released). this is the first time i have been really struck by something written by AI; it got the vibe of metafiction so right.— Sam Altman (@sama) March 11, 2025
PROMPT:
Please write a metafictional literary short story…
ИИ способен генерировать метафикционные повествования, глубоко передавать эмоции и стиль письма. В текстах, создаваемых моделью, чувствуется понимание структуры художественной прозы, что приближает ее к уровню профессиональных авторов.
OpenAI пока не разглашает информацию о возможной дате выхода модели или способах ее интеграции в продукты компании. В то же время разработка такого мощного ИИ открывает новые возможности в сфере контент-креации, журналистики и литературы.
Эта модель может стать важным шагом в развитии генеративного ИИ и его применении в креативных областях. Она способна не только помогать авторам, но и потенциально изменить подход к написанию текстов в будущем.
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