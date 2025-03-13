OpenAI представила новую модель ИИ с уникальными творческими возможностями — Finance.ua
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OpenAI представила новую модель ИИ с уникальными творческими возможностями

Технологии&Авто
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OpenAI представила новую модель ИИ с уникальными творческими возможностями
OpenAI представила новую модель ИИ с уникальными творческими возможностями
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания создала новую модель искусственного интеллекта, демонстрирующую высокий уровень в сфере творческого письма. Он поделился отрывком текста, созданного ИИ, и отметил, что это первый случай, когда его действительно поразило литературное произведение, написанное машиной.
ИИ способен генерировать метафикционные повествования, глубоко передавать эмоции и стиль письма. В текстах, создаваемых моделью, чувствуется понимание структуры художественной прозы, что приближает ее к уровню профессиональных авторов.
OpenAI пока не разглашает информацию о возможной дате выхода модели или способах ее интеграции в продукты компании. В то же время разработка такого мощного ИИ открывает новые возможности в сфере контент-креации, журналистики и литературы.
Эта модель может стать важным шагом в развитии генеративного ИИ и его применении в креативных областях. Она способна не только помогать авторам, но и потенциально изменить подход к написанию текстов в будущем.
По материалам:
double.news
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