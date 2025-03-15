Где нетехнические специалисты в ІТ зарабатывают больше всего: исследование Dou — Finance.ua

Где нетехнические специалисты в ІТ зарабатывают больше всего: исследование Dou
В Киеве медианные зарплаты нетехнических специалистов в ІТ несколько выше, чем во Львове. Исключение — зарплаты специалистов по коммуникациям и брендингу, они одинаковы в обоих городах.
Об этом говорится в исследовании Dou.
Более высокие медианные зарплаты в Киеве частично обусловлены большей долей специалистов в продуктовых компаниях, которые сейчас платят больше, чем сервисные, а частично — более высоким уровнем зарплат в Киеве.
Медианные зарплаты за рубежом
Медианные зарплаты нетехнических специалистов, которые сейчас живут за границей, выше, чем в Украине.
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Отчасти это обусловлено тем, что среди выехавших более высокая доля опытных специалистов. Однако медианные зарплаты специалистов с одинаковым опытом часто выше за границей. Особенно это касается начинающих и специалистов с опытом до пяти лет.
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Чаще нетехнические специалисты переезжали в Польшу (38%) и Испанию (13%).
Портрет специалистов
Женщины составляют 71% нетехнических специалистов в ІТ. Больше всего женщин среди HR, рекрутеров и специалистов по брендингу и коммуникациям — более 80%. Меньше всего — среди техподдержки (18%).
Медианный возраст нетехнических специалистов близок к медианному возрасту всех айтишников в целом и чаще всего составляет 28−32 года. Самые молодые — Customer Support (медианный возраст 26 лет), самые старшие — техрайтеры (33 года).
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Лучший уровень английского среди нетехнических специалистов — у Customer Success, техрайтеров и юристов: более 80% из них знают его на уровне Upper-Intermediate или Advanced.
Напомним, самая высокая медианная зарплата в IT среди нетехнических специалистов — у юристов ($2415), самая низкая — у сапорт и административного персонала ($900−1100). Постепенно растут медианные зарплаты специалистов по маркетингу, продажам/бизнесу, PR-менеджеров и техрайтеров.
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