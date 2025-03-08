Доля женщин в украинском ІТ растет: в каких категориях больше всего и меньше всего кандидаток — Finance.ua

Доля женщин в украинском ІТ растет: в каких категориях больше всего и меньше всего кандидаток Сегодня 10:01

Доля женщин в украинском ІТ растет: в каких категориях больше всего и меньше всего кандидаток, Фото: freepik

По данным Djinni, женщины составляют 32% среди ищущих работу в ІТ, и такую ​​же долю среди наемных специалистов.

В технических специальностях доля женщин уменьшается с ростом категории и опыта, в то же время увеличилось количество женщин-джунов.

По состоянию на февраль 2025 года доля ІТ-специалисток уровня junior (до 2 лет опыта) составляет 42%, middle — 34%, уровня senior (5+ лет опыта) — 25%.

Больше всего кандидаток в категориях:

HR & Recruitment — ​​89% уровня junior и middle;

Сreative & Gaming — 70% уровня junior;

Marketing & Sales — 57% тоже уровня junior.

Меньше всего кандидаток в категориях:

DevOps & Security — 16% джунов, 8% уровня middle и 3% уровня senior;

Development — 20% джунов, 13% уровня middle и 7% уровня senior;

Data Related — 47% джунов, 30% уровня middle и 18% уровня senior.

За два года доля наемных женщин в ІТ увеличилась с 27 до 32%.

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В четвертом квартале 2024 года количество наемных кандидатов на Djinni составляло:

3% в DevOps&Security;

12% в Development;

30% в Data Related;

36% в QA;

48% в Management;

50% в Marketing & Sales;

55% в Сreative & Gaming;

92% в HR&Recruitment.

Спад наблюдается в категориях QA, Management и Marketing & Sales.

Опыт и зарплаты

Если говорить о найме женщин в ракурсе опыта, то в течение октября-декабря в Tech-категориях приняли на работу 29% джунов, 21% мидлов и 8% сеньоров.

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У Non-Tech традиционно процент больше: джуны — 69%, мидлы — 55%, сеньоры — 46%.

Медиана зарплатных пожеланий разработчиков с опытом от 5 до 9 лет — $4000, женщин — $3700.

Если у них 10 или более лет опыта, разрыв уменьшается, средняя зарплата мужчин — $5000, женщин — $4900.

Большая разница в Data Related категории, скорее всего, объясняется разными специалистами в этой категории. Мужчины чаще выбирают инжиниринг и Data Science, женщины — аналитику.

Среди категорий, где в 2024 году была весомая разница в ЗП — это middle и senior QA: мужчины ожидали в среднем $1700 на middle уровне и $3000 на senior, женщины — $1500 и $2400 соответственно.

Также стала заметна разница для разработчиков на senior: $4000 против $3500.

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Напомним, количество IT-компаний в Украине за последнее десятилетие выросло на 41,1%. Если в 2014 году в стране насчитывалось 5633 компании, то в 2024 году их стало 7977. Средний ежегодный темп прироста составил 4,5%.

Также в 2024 году у около 40% украинских специалистов IT-сферы повысилась заработная плата как внутри страны, так и за рубежом. У некоторых специалистов ежемесячные выплаты за последние полгода выросли на 300 долларов.

Исследование показало , что при переходе на новую работу заработная плата чаще всего росла. Так, примерно половина тех, кто меньше года назад сменил место работы, получили повышение зарплаты.

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