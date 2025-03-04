Где в ІТ стало больше вакансий: обзор рынка труда — Finance.ua

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Где в ІТ стало больше вакансий: обзор рынка труда

Личные финансы
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Где в ІТ стало больше вакансий: обзор рынка труда
Где в ІТ стало больше вакансий: обзор рынка труда
В феврале компании опубликовали на DOU 5856 вакансий — ожидаемо меньше, чем в рекордном январе — на 589 вакансий. Однако этот показатель все равно выше, чем в любом другом месяце за последние три года. Также это на 1300 вакансий больше, чем год назад.
Об этом свидетельствует аналитика DOU.
Где в ІТ стало больше вакансий: обзор рынка труда
В 44 категориях снизилось количество вакансий в феврале, в 10 выросло. В частности, это Data Science (+62 вакансии), Embedded (+6), Engineering Manager (+14), Hardware (+27), Other (+25), Technical Writer (+2), Blockchain (+1), Saleseforce (+3). Из нетехнических — Finance (+1), HR (+20).
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В Embedded рекордные 67 вакансий в месяц, в Hardware — 105.
Также самое большое за три года количество вакансий для HR — 295.
В Front-end — 284 вакансии. Меньше, чем в январе, но больше, чем в любом другом месяце за два года.
Где в ІТ стало больше вакансий: обзор рынка труда
Количество miltech-вакансий в феврале было рекордным — 478. В среднем на одну miltech-вакансию приходится шесть откликов кандидатов.
Где в ІТ стало больше вакансий: обзор рынка труда

Рекордное среднее количество откликов в Android и iOS/macOS

Среднее количество откликов в феврале продолжило незначительно расти — до 27,9 отклика на вакансию. Сыграло роль в уменьшении числа вакансий.
Где в ІТ стало больше вакансий: обзор рынка труда
В 33 категориях конкуренция выросла в феврале, в 21 снизилась.
Категорией с наибольшим средним количеством откликов на вакансию остается Front-end — 102 отклика в феврале. В QA тоже незначительно возросла конкуренция — до 76,6 отклика.
В Android конкуренция выросла до рекордных 59 откликов, в iOS/macOS тоже рекордные 49,6, в Flutter — 45.

Тройка самых активных компаний — Genesis, N-iX и ​​Evoplay

Среди новых компаний в списке: Ciklum, EverGreen Talent Partners, Upstars, Onseo, Headway, Universe Group и Uforce.
Где в ІТ стало больше вакансий: обзор рынка труда

Справка Finance.ua:

  • Согласно результатам опроса DOU, Engineering Managers остаются специалистами с самыми высокими зарплатами, их медиана составляет $6000. Несколько ниже медиана у Chief Product Officer ($5500).
  • Далее в рейтинге зарплат — специалисты высокого уровня в Product Management: Head of Product ($4750), Product Owner ($4400), Team Lead Product Manager ($4400) и Senior Product Manager ($4250). Похожие медианы у Delivery Manager ($4500) и Program Manager ($4200).
  • К слову, объем годового ІТ-экспорта в 2024-м во второй раз за последние годы не вырос, а упал — более чем на 4%. Также снизилась доля IT в общем экспорте услуг.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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