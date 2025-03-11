Как изменился рынок украинского ІТ с 2014 по 2024 год — исследование рынка труда — Finance.ua
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Как изменился рынок украинского ІТ с 2014 по 2024 год — исследование рынка труда

Личные финансы
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Как изменился рынок украинского ІТ с 2014 по 2024 год — исследование рынка труда
Как изменился рынок украинского ІТ с 2014 по 2024 год — исследование рынка труда
За девять лет пропорция специализаций на рынке ІТ изменилась: с 96% технических специальностей против 4% нетехнических в 2015 году до 90% против 10% в 2024-м соответственно. Также значительно уменьшилась доля разработчиков: с 61% всех специалистов в 2015 году до 47% в 2024-м.
Об этом идет речь в новом исследовании Ain.
Рост нетехнических специалистов прежде всего касается динамики таких специальностей, как HR-специалистов (с 2 до 5%) и маркетологов (с 1 до 2%).

Динамика объема рынка по опыту

Доля новичков в ІТ-отрасли на 2024 год уменьшается: общая доля Junior-работников в 2015 году составляла 21,6%, что стало историческим максимумом; по состоянию на 2024 год доля уменьшилась до исторического минимума в 12%.
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Количество вакансий для новичков также низкое относительно вакансий с другим желаемым опытом. Так, в 2015 году количество Junior Software Engineers находилось на историческом максимуме в 12,3%, по состоянию на 2024 год их доля снизилась до исторического минимума в 3,7%, что равняется уменьшению примерно в четыре раза.
В то же время, количество Senior Software Engineers колебалось в пределах 11% общей доли. По состоянию на 2015 год они составляли 21,2% всех работников ІТ, исторический минимум зафиксирован в 2019 — примерно 15%, исторический максимум в 2024-м — 26%. Такая динамика также подтверждается анализом количества относительно общего распределения работников Senior и общего количества Software Engineers.
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Количество новичков в нетехнических специальностях остается стабильным, с колебаниями в пределах 0,4%. Исключением стал 2022 год, когда количество Junior-работников среди нетехнических специальностей достигло исторического минимума в 0,8%, возможной причиной стало снижение интереса к отрасли и/или массовое повышение работников в условиях нехватки кадров, связанных с началом полномасштабного вторжения.
Количество Middle- и Senior-специалистов среди нетехнических специальностей растет: по состоянию на 2024 год они составляют 4% и 4,4% соответственно от общего количества всех работников.
Стабильный к 2020 году распределение работников по опыту в области QA имеет изменения за последние четыре года. Так, количество Junior-работников в период 2015—2020 годов составляло в среднем ~23,3% с колебанием в пределах ~2,1%, Middle в среднем ~55% с колебанием в пределах ~1,5%, Senior в среднем ~22% с колебанием в пределах ~1,5%.
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В 2020—2021 годах распределение среди Middle и Senior изменилось до ~43% и ~34% в среднем соответственно. Однако после 2022 года зафиксировано уменьшение новичков в специальности и рост количества Senior-специалистов. Это может свидетельствовать как о снижении интереса новичков к профессии, так и о продлении срока работы специалистов в отрасли.
Больше всего технических работников среди всех тайтлов на протяжении всех лет работают разработчиками и тестировщиками:
  • среди Junior-работников топ-5 по доле стабильный на дистанции в 10 лет в общих чертах. В 2015 году третье место по количеству занимали менеджеры проектов (6%), четвертое и пятое по доле: аналитики (2,3%) и дизайнеры (2%) соответственно. На дистанции в 10 лет четвертое место делили также специальности Data Science. По состоянию на 2024 год, третье место по количеству занимают аналитики (9,5%), а пятое — менеджеры проектов (7,4%);
  • среди Middle-работников топ-3 распределение по доле стабильно: разработчики, тестировщики и менеджеры проектов. Пятое место по количеству также стабильно занимают дизайнеры. Четвертое место на дистанции в 10 лет занимали специалисты Data Science и некатегоризированные специальности, такие как администраторы баз данных Hardware Engineer, CTO. По состоянию на 2024 год, четвертое место занимают DevOps и SRE специалисты;
  • третью по размеру долю Senior-работников в 2015 и 2020 годах занимали некатегоризированные специальности (DBA, Hardware Engineer, CTO и т. д.). Четвертое и пятое место в 2015 году занимали менеджеры проектов и системные администраторы: 7 и 4% соответственно. По состоянию на 2024 год, четвертое место занимают DevOps и SRE (6%), а пятое — дизайнеры (4,6%).

Больше всего нетехнических работников среди всех тайтлов на протяжении всех 10 лет работают в сфере HR

Среди Junior-работников в 2015 году второе и третье место по количеству занимали работники Support и Sales должностей (21,7% и 12% соответственно). На дистанции в 10 лет доля этих специальностей уменьшилась, однако, по состоянию на 2024 год, второе место по количеству все еще занимают Support-специалисты (23,2%). Третье место в 2024 году занимают Marketing & PR с долей в 22,1%.
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Среди Middle и Senior-работников, по состоянию на 2015 год, топ-3 распределение аналогично Junior (47% и 44% для HR, 27,6% и 38,8% для Support, 27,6% и 10,2% для Sales соответственно). По состоянию на 2024 год, второе и третье место по количеству Middle и Senior-работников занимают Marketing & PR специалисты и неклассифицированные специальности, такие как бухгалтеры, юристы, копирайтеры и т. д.
По материалам:
Ain.Ua
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