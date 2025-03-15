Кому из нетехнических специалистов в ІТ платят самые высокие зарплаты — Finance.ua

Кому из нетехнических специалистов в ІТ платят самые высокие зарплаты
Самая высокая медианная зарплата в IT среди нетехнических специалистов — у юристов ($2415), самая низкая — у сапорт и административного персонала ($900−1100). Постепенно растут медианные зарплаты специалистов по маркетингу, продажам/бизнесу, PR-менеджеров и техрайтеров.
Об этом говорится в исследовании Dou.
Какие зарплаты получают в IT
Медиана (без бонусов) у HR ($2000) несколько выше зарплат специалистов из Learning & Development ($1500) и рекрутеров ($1300).
Похожий уровень зарплат у техрайтеров ($2000), специалистов по маркетингу ($1836) и специалистов по финансам, учету и аудиту ($1750).
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Несколько ниже медиана (без бонусов) у Customer Success ($1650), специалистов по брендингу и коммуникациям, продажам и развитию бизнеса ($1500).
Самые низкие медианные зарплаты — у специалистов поддержки ($1090 у Technical Support и $1000 у Customer Support), офис-менеджеров и администраторов ($900).
По квартилям
Анализ зарплат в первом и третьем квартилях показывает разброс зарплат и позволяет оценить вероятность для специалистов получать существенно больше или меньше медианной зарплаты на рынке.
Разброс зарплат (IQR, разница между первым и третьим квартилями) самый большой у юристов, благодаря более высокой медианной зарплате в этой специализации.
Относительный разброс зарплат (разброс относительно медианной зарплаты) самый высокий у:
- офис-менеджеров/администраторов и юристов (особенно тех, кто работает в ІТ 3−5 лет);
- специалистов по продажам (особенно на начальных этапах карьеры);
- специалистов по финансам/учету/аудиту.
В этих специализациях зарплаты специалистов одного уровня могут существенно отличаться в разных компаниях.
Динамика
Постепенно растут медианные зарплаты специалистов по маркетингу, продажам/бизнесу, PR-менеджеров и техрайтеров.
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В сфере HR снизились медианные зарплаты специалистов по Talent Acquisition (-$400, до $1600) и Talent Researcher (-$150, до $750). Минус $100 у HR Generalist.
Медианная зарплата People Partners снизилась на $125 после резкого роста первой половины 2024 года. Зарплаты HR Business Partners возобновились после падения летом прошлого года: $425.
По тайтлам
Медианная зарплата C-level/Director/VP нетехнических направлений составляет около $4000. Медиана в сфере маркетинга несколько выше — $4350, в сфере HR — $4000.
Специалисты уровня Head получают около $3000: медиана специалистов в сфере HR (без бонусов) — $3250, маркетинга — $2750, продаж и развития бизнеса — $2700.
Специалисты по маркетингу уровня Senior могут рассчитывать на $2700. В других областях зарплаты несколько ниже: $2175 в продажах и развитии бизнеса, $2000 в сфере HR, $1875 в рекрутинге, $1800 в брендинге и коммуникациях.
Специалисты уровня Middle и Junior в HR и маркетинге имеют несколько более высокие медианные зарплаты, чем рекрутеры, специалисты по продажам и развитию бизнеса и рекрутеры.
По опыту
Медианные зарплаты специалистов с одинаковым опытом по разным нетехническим направлениям в ІТ достаточно близки.
Специалисты по маркетингу, финансам/учету/аудиту и юристы могут претендовать на несколько более высокие зарплаты, чем другие специалисты.
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Ниже, чем в других специализациях, зарплаты специалистов по рекрутингу и продажам/развитию бизнеса (без учета бонусов) и сапорта.
По уровню английского
Английский язык оказывает заметное влияние на зарплаты нетехнических специалистов в ІТ. Как правило, специалисты, знающие ее на уровне Advanced или Upper-Intermediate, имеют более высокие медиа зарплаты, чем те, кто знает язык хуже.
Наибольшие отличия в зарплатах — у специалистов по маркетингу, продажам и бизнес-развитию, бренду и коммуникациям. В HR и рекрутинге разница тоже прослеживается, но она не столь значима.
По типу компании
Медианные зарплаты нетехнических специалистов в продуктовых компаниях обычно выше, чем в сервисных. Самая заметная разница — в зарплатах специалистов по маркетингу, продажам и биздеву, рекрутингу (без учета бонусов).
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Исключение — специалисты по финансам/учету/аудиту. Медианная зарплата этих специалистов выше в сервисных компаниях. Эта разница объясняется большим опытом специалистов, работающих в сервисных компаниях.
Медианные зарплаты специалистов по бренду и коммуникациям почти одинаковы в продуктовых и сервисных компаниях.
По размеру компании
Размер компании оказывает меньше влияния на зарплаты нетехнических специалистов по сравнению с опытом, типом компании и уровнем английского.
Медианные зарплаты в небольших компаниях до 50 специалистов ниже, чем в средних и крупных компаниях.
Напомним, 27% украинских айтишников имеют дополнительные проекты, кроме основной работы в ІТ. Чаще всего это вторая (а порой и третья) работа в индустрии, пет-проект, ІТ-волонтерство или менторство. Однако не всегда дополнительные проекты айтишников связаны с ІТ. У 8% есть дополнительная занятость вне ІТ: у 6% это дополнительная работа, у 3% — волонтерство.
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