Экспорт IT-услуг Украины сократился почти на четверть по сравнению с 2022 годом — Finance.ua

Экспорт IT-услуг Украины сократился почти на четверть по сравнению с 2022 годом Сегодня 16:18 — Казна и Политика

Экспорт IT-услуг Украины сократился почти на четверть по сравнению с 2022 годом

По сравнению с январем 2022 года экспорт IT-услуг сократился почти на четверть. В январе 2025 г. экспорт компьютерных услуг составил 489 млн дол. Это на 3,7% (19 млн долл.) меньше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Причины снижения экспорта IT-услуг

Гетманцев отметил, что сокращение экспорта IT в годовом измерении продолжается третий год подряд.

Падение связано прежде всего с войной и ее негативным влиянием на эту отрасль, в частности:

переносом заказов/части офисов глобальных компаний в другие страны из-за риска безопасности;

уменьшением количества IT специалистов;

сложностями с бронированием;

ухудшением доступа к энергообеспечению, что имело место в разные периоды войны и т. д.

По сравнению с январем 2022 года экспорт компьютерных услуг сократился на 23,5% («минус» 150 млн долл.)

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По словам Гетманцева, несмотря на сжатие, отрасль остается важнейшей частью экономики и экспортного потенциала, на долю которой приходится 40,3% экспорта всех услуг в январе 2025 года (37,4% в 2024 году).

Общий экспорт IT-услуг в 2024 году

По итогам прошлого года экспорт IT услуг составил 6,45 млрд долларов. Если брать весь экспорт по товарам и услугам, это второй показатель экспортной выручки после продовольственных товаров.

Для сравнения в 2024 году Украина экспортировала продукцию металлургической отрасли на сумму 4,42 млрд долл., минеральных продуктов — 3,14 млрд долл., продукции машиностроения — 2,03 млрд долл.

Справка Finance.ua:

по данным Djinni, женщины составляют 32% среди ищущих работу в ІТ, и такую ​​же долю среди наемных специалистов. В технических специальностях доля женщин уменьшается с ростом категории и опыта, в то же время увеличилось количество женщин-джунов;

количество IT-компаний в Украине за последнее десятилетие выросло на 41,1%. Если в 2014 году в стране насчитывалось 5633 компании, то в 2024 году их стало 7977. Средний ежегодный темп прироста составил 4,5%;

в 2024 году около у 40% украинских специалистов IT-сферы повысилась заработная плата как внутри страны, так и за рубежом. У некоторых специалистов ежемесячные выплаты за последние полгода выросли на 300 долларов.

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