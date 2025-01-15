«Дія Employment»: компании-резиденты «Дія.City» начали чаще предлагать айтишникам заключать трудовые контракты — Finance.ua

«Дія Employment»: компании-резиденты «Дія.City» начали чаще предлагать айтишникам заключать трудовые контракты Сегодня 18:00 — Личные финансы

«Дія Employment»: компании-резиденты «Дія.City» начали чаще предлагать айтишникам заключать трудовые контракты

Издание DOU пишет, что о переходе на модель «Дія Employment» все чаще говорят анонимные специалисты из сервисных ІТ-компаний. Количество переходов, в том числе айтишников с ФЛП, на эту модель не раскрывается, но в Минцифре подтверждают эту тенденцию.

Среди причин в DOU называют ограничения по сотрудничеству с ФЛП.

В Минцифре указывают, что компании — плательщики налога на прибыль, у которых годовой доход не превышает 40 млн грн, могут сотрудничать с ФЛП и другими плательщиками единого налога без ограничений в течение всего времени работы в «Дія.City». Для всех остальных резидентов выплаты на ФЛП и других плательщиков единого налога не должны превышать 20% от общих расходов за прошлый год.

Что такое «Дія Employment»

Как отмечает Виктория Полянская, Senior Legal Counsel из компании Intellias, в которой используют трудовые контракты, в «Дія.City» есть три модели сотрудничества со специалистами:

1. Трудовые договоры (контракты).

2. Гиг-контракты.

3. Модель ФЛП.

«Дія Employment» — это официальный трудовой договор, заключенный между компанией-резидентом «Дія City» и специалистом, работающим в штате компании. Регулируется такое сотрудничество законодательством Украины о труде с учетом положений специального режима.

В этом договоре можно прописать больше договоренностей сторон относительно их взаимных обязательств по сравнению с договором ФЛП. В частности, есть воздержание от совершения конкретных действий.

Почему «Дія. Employment» становится популярной

Кроме ограничений работы с ФЛП, популярности этого трудового договора способствует социальная защита, предусматривающая возможность пользоваться гарантиями трудового законодательства, защита трудовых прав, бронирование для военнообязанных специалистов.

Из недостатков отмечают то, что работник находится под большим контролем компании. Например, она может устанавливать ограничения по непереманиванию или неконкуренции, которые будут подкреплены юридически.

Однако компании, использующей эту модель, нужно будет привлекать больше ресурсов для дополнительной работы по кадровому и военному учету и ведению документации.

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