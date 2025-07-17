В Польше могут потребовать возвращения пенсий (причины) — Finance.ua
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В Польше могут потребовать возвращения пенсий (причины)

Личные финансы
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В Польше могут потребовать возвращения пенсий (причины)
В Польше могут потребовать возвращения пенсий (причины)
Правительство Польши анонсирует изменения в нормативные акты, которые упростят обязательства по отчетности для пенсионеров, пишет Inpoland.
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О чем идет речь
Новые нормы должны отменить ежегодную обязанность отчитываться о доходах в Учреждение социального страхования пенсионерам и работодателям. Однако, как оказывается, эта поправка может оказать значительное финансовое влияние на получателей помощи.
Как сейчас
Сейчас пенсионеры, получающие дополнительные доходы, должны подать в Управление социального страхования (ZUS) годовую справку о доходах до конца февраля.
Если их доход превышает установленные лимиты, ZUS может запросить возмещение ненадлежаще выплаченных средств только за предыдущий год.
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Что предлагают
Проект закона о дерегуляции предлагает отменить требование подачи отчетности, за исключением лиц, получающих доход за границей или от силовых структур.
Учреждение социального страхования будет использовать данные, записанные в учетной записи застрахованного лица. В случае неясности ZUS сможет запросить дополнительную документацию.
Хотя это изменение имеет целью уменьшить бюрократию, оно также может открыть для ZUS возможность потребовать возмещения выплат за последние 3 года, если окажется, что у пенсионера превышен лимит дохода.
До сих пор многие пенсионеры сознательно подавали необходимые декларации, чтобы ограничить риск необходимости возврата больших сумм.
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Напомним, почти 80% активных индивидуальных предприятий, зарегистрированных иностранцами в Польше с января по конец апреля 2025 года, руководят граждане Украины, а 7% ФЛП руководят лица с гражданством беларуси — по данным Польского экономического института (PIE).
Среди компаний, зарегистрированных иностранцами в Польше в 2025 году, 22% связаны со строительством, 15% оказывают телекоммуникационные и информационные услуги, а 11% занимаются другими видами деятельности в сфере услуг.

Справка Finance.ua:

  • в первом квартале 2025 года более 1,21 миллиона иностранцев состояли на учете в польском Учреждении социального страхования (ZUS). Наибольшей группой остаются украинцы, хотя есть также белорусы и представители других стран.
По материалам:
Finance.ua
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