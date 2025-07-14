Военные комиссии: в Польше повестки получат около 235 тысяч человек — Finance.ua

Военные комиссии: в Польше повестки получат около 235 тысяч человек Сегодня 18:33

Военные комиссии: в Польше повестки получат около 235 тысяч человек

Министерство национальной обороны Польши обнародовало проект постановления о проведении военной квалификации в 2026 году.

В медкомиссию вызовут более 200 тысяч человек, причем повестки поступят не только мужчинам.

Об этом сообщает Wyborcza

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Кого вызовут

Согласно документу, повестки получат около 235 тысяч человек, в том числе женщины и мужчины в возрасте от 19 до более 50 лет.

Вызовы в медицинские военные комиссии будут поступать с января 2026 года, а сама процедура продлится со 2 февраля по 30 апреля 2026 года, за исключением праздничных дней. Повестки будут доставлены с уведомлением о вручении.

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Цель

Для определения физической и психической пригодности к военной службе.

Кого коснется

Согласно проекту, в военную квалификацию в 2026 году попадут:

Мужчины 19 лет (рожденные в 2007 году) — базовая группа;

Мужчины 20−24 лет (2002−2006 г. р.), ранее не проходившие медосмотры;

Лица, которые в 2024—2025 годах были временно признаны непригодными (категории B6-B24), но срок ограничения истекает до весны 2026 года;

Женщины 1999−2007 годов рождения, которые имеют или получают специальность, полезную для армии (медицина, IT, инженерия и т. п. );

); Женщины, которые завершают обучение по военно-пригодным специальностям в 2025/2026 учебном году.

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После медицинских осмотров комиссии будут определять окончательную категорию пригодности:

A — годный, D — ограниченно пригодный, E — непригодный.

Напомним, за последние годы Польша выдала наибольшее количество первых разрешений на проживание для иностранцев среди стран ЕС. Данные Евростата за 2024 год свидетельствуют о большом уменьшении выдачи таких разрешений.

Больше всего разрешений в 2024 году (69%) выдано в связи с трудоустройством в Польше. 5% разрешений выдано в образовательных и родственных целях.

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