Военные комиссии: в Польше повестки получат около 235 тысяч человек — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Военные комиссии: в Польше повестки получат около 235 тысяч человек

54
Военные комиссии: в Польше повестки получат около 235 тысяч человек
Военные комиссии: в Польше повестки получат около 235 тысяч человек
Министерство национальной обороны Польши обнародовало проект постановления о проведении военной квалификации в 2026 году.
В медкомиссию вызовут более 200 тысяч человек, причем повестки поступят не только мужчинам.
Об этом сообщает Wyborcza.
Читайте также

Кого вызовут

Согласно документу, повестки получат около 235 тысяч человек, в том числе женщины и мужчины в возрасте от 19 до более 50 лет.
Вызовы в медицинские военные комиссии будут поступать с января 2026 года, а сама процедура продлится со 2 февраля по 30 апреля 2026 года, за исключением праздничных дней. Повестки будут доставлены с уведомлением о вручении.
Читайте также

Цель

Для определения физической и психической пригодности к военной службе.

Кого коснется

Согласно проекту, в военную квалификацию в 2026 году попадут:
  • Мужчины 19 лет (рожденные в 2007 году) — базовая группа;
  • Мужчины 20−24 лет (2002−2006 г. р.), ранее не проходившие медосмотры;
  • Лица, которые в 2024—2025 годах были временно признаны непригодными (категории B6-B24), но срок ограничения истекает до весны 2026 года;
  • Женщины 1999−2007 годов рождения, которые имеют или получают специальность, полезную для армии (медицина, IT, инженерия и т. п.);
  • Женщины, которые завершают обучение по военно-пригодным специальностям в 2025/2026 учебном году.
Читайте также
После медицинских осмотров комиссии будут определять окончательную категорию пригодности:
  • A — годный, D — ограниченно пригодный, E — непригодный.
Напомним, за последние годы Польша выдала наибольшее количество первых разрешений на проживание для иностранцев среди стран ЕС. Данные Евростата за 2024 год свидетельствуют о большом уменьшении выдачи таких разрешений.
Больше всего разрешений в 2024 году (69%) выдано в связи с трудоустройством в Польше. 5% разрешений выдано в образовательных и родственных целях.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems