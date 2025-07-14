Военные комиссии: в Польше повестки получат около 235 тысяч человек — Finance.ua

Военные комиссии: в Польше повестки получат около 235 тысяч человек
Министерство национальной обороны Польши обнародовало проект постановления о проведении военной квалификации в 2026 году.
В медкомиссию вызовут более 200 тысяч человек, причем повестки поступят не только мужчинам.
Об этом сообщает Wyborcza.
Кого вызовут
Согласно документу, повестки получат около 235 тысяч человек, в том числе женщины и мужчины в возрасте от 19 до более 50 лет.
Вызовы в медицинские военные комиссии будут поступать с января 2026 года, а сама процедура продлится со 2 февраля по 30 апреля 2026 года, за исключением праздничных дней. Повестки будут доставлены с уведомлением о вручении.
Цель
Для определения физической и психической пригодности к военной службе.
Кого коснется
Согласно проекту, в военную квалификацию в 2026 году попадут:
- Мужчины 19 лет (рожденные в 2007 году) — базовая группа;
- Мужчины 20−24 лет (2002−2006 г. р.), ранее не проходившие медосмотры;
- Лица, которые в 2024—2025 годах были временно признаны непригодными (категории B6-B24), но срок ограничения истекает до весны 2026 года;
- Женщины 1999−2007 годов рождения, которые имеют или получают специальность, полезную для армии (медицина, IT, инженерия
и т. п.);
- Женщины, которые завершают обучение по военно-пригодным специальностям в 2025/2026 учебном году.
После медицинских осмотров комиссии будут определять окончательную категорию пригодности:
- A — годный, D — ограниченно пригодный, E — непригодный.
Напомним, за последние годы Польша выдала наибольшее количество первых разрешений на проживание для иностранцев среди стран ЕС. Данные Евростата за 2024 год свидетельствуют о большом уменьшении выдачи таких разрешений.
Больше всего разрешений в 2024 году (69%) выдано в связи с трудоустройством в Польше. 5% разрешений выдано в образовательных и родственных целях.
Поделиться новостью