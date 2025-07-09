Как зарегистрировать украинский автомобиль в Польше: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как зарегистрировать украинский автомобиль в Польше: пошаговая инструкция Сегодня 14:02 — Личные финансы

Как зарегистрировать украинский автомобиль в Польше: пошаговая инструкция

Если вы планируете оставаться в Польше более 6 месяцев, то важно успеть зарегистрировать свой автомобиль вовремя. Желательно это сделать в течение первых шести месяцев с момента въезда в страну.

Об этом сообщает Ukrainian in Poland.

Какие документы необходимы для регистрации машины

Регистрация проходит в соответствующем органе местных властей (wydział komunikacji).

Заявление о регистрации. Загранпаспорт. Международное водительское удостоверение. Документ подтверждающий легальное пребывание в Польше. Сертификат соответствия транспортного средства. Страхование автомобиля (OC). Техпаспорт автомобиля. Настоящий сертификат техосмотра. Свидетельство о регистрации авто. Украинские номера.

Как зарегистрировать авто

1. Переведите все документы на польский язык. Это касается техпаспорта, свидетельства регистрации и всех других важных бумаг. Если у них есть английская версия, то переводить не нужно.

2. Прохождение техосмотра (badanie techniczne). Это обязательная процедура, чтобы проверить, соответствует ли ваш автомобиль стандартам безопасности в Польше.

3. Уплата акциза (akcyza). Сумма сбора будет зависеть от двух факторов: стоимости вашего автомобиля и объема двигателя.

4. Подача документов в Urząd komunikacji (Управление транспорта).

После сбора всех документов нужно обратиться в специальное структурное подразделение (Wydział Komunikacji) и подать заявление на регистрацию.

5. Получение польских номеров и техпаспорт.

Когда все документы будут проверены, человеку выдадут польский техпаспорт и польские номерные знаки. Также дадут временное разрешение (pozwolenie czasowe), которое действует 30 дней. Это необходимо при изготовлении постоянного техпаспорта.

Стоимость регистрации авто

Технический осмотр будет стоить в пределах от 100 до 200 злотых, в зависимости от того, где он будет производиться. Акцизный сбор зависит от стоимости вашего автомобиля. Сбор может колебаться в пределах от 3,1% до 18,6% от стоимости машины, так что чем дороже машина, тем больше придется платить. Страхование (OC) обычно стоит от нескольких сотен до более чем тысячи злотых в год в зависимости от типа машины, возраста и опыта водителя. Регистрационный сбор составит около 250 злотых.

Напомним, правительство Польши приняло проект изменений в законодательство, направленных на усиление ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения. Новые правила касаются незаконных гонок, дрифта, опасных трюков на мотоциклах и препятствования дорожному движению во время несанкционированных собраний.

В первом квартале 2025 года иммигранты, работающие в Польше, перевели за пределы страны 5,6 миллиарда злотых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уменьшилась на 0,3 миллиарда злотых. Наибольшую долю переводов — более 53% - составляли средства, отправленные в Украину. Таким образом, за три месяца украинские получатели получили около 3 миллиардов злотых.

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