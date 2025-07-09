Как зарегистрировать украинский автомобиль в Польше: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как зарегистрировать украинский автомобиль в Польше: пошаговая инструкция
Если вы планируете оставаться в Польше более 6 месяцев, то важно успеть зарегистрировать свой автомобиль вовремя. Желательно это сделать в течение первых шести месяцев с момента въезда в страну.
Об этом сообщает Ukrainian in Poland.
Какие документы необходимы для регистрации машины
Регистрация проходит в соответствующем органе местных властей (wydział komunikacji).
- Заявление о регистрации.
- Загранпаспорт.
- Международное водительское удостоверение.
- Документ подтверждающий легальное пребывание в Польше.
- Сертификат соответствия транспортного средства.
- Страхование автомобиля (OC).
- Техпаспорт автомобиля.
- Настоящий сертификат техосмотра.
- Свидетельство о регистрации авто.
- Украинские номера.
Как зарегистрировать авто
1. Переведите все документы на польский язык. Это касается техпаспорта, свидетельства регистрации и всех других важных бумаг. Если у них есть английская версия, то переводить не нужно.
2. Прохождение техосмотра (badanie techniczne). Это обязательная процедура, чтобы проверить, соответствует ли ваш автомобиль стандартам безопасности в Польше.
3. Уплата акциза (akcyza). Сумма сбора будет зависеть от двух факторов: стоимости вашего автомобиля и объема двигателя.
4. Подача документов в Urząd komunikacji (Управление транспорта).
После сбора всех документов нужно обратиться в специальное структурное подразделение (Wydział Komunikacji) и подать заявление на регистрацию.
5. Получение польских номеров и техпаспорт.
Когда все документы будут проверены, человеку выдадут польский техпаспорт и польские номерные знаки. Также дадут временное разрешение (pozwolenie czasowe), которое действует 30 дней. Это необходимо при изготовлении постоянного техпаспорта.
Стоимость регистрации авто
- Технический осмотр будет стоить в пределах от 100 до 200 злотых, в зависимости от того, где он будет производиться.
- Акцизный сбор зависит от стоимости вашего автомобиля. Сбор может колебаться в пределах от 3,1% до 18,6% от стоимости машины, так что чем дороже машина, тем больше придется платить.
- Страхование (OC) обычно стоит от нескольких сотен до более чем тысячи злотых в год в зависимости от типа машины, возраста и опыта водителя.
- Регистрационный сбор составит около 250 злотых.
Напомним, правительство Польши приняло проект изменений в законодательство, направленных на усиление ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения. Новые правила касаются незаконных гонок, дрифта, опасных трюков на мотоциклах и препятствования дорожному движению во время несанкционированных собраний.
В первом квартале 2025 года иммигранты, работающие в Польше, перевели за пределы страны 5,6 миллиарда злотых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уменьшилась на 0,3 миллиарда злотых. Наибольшую долю переводов — более 53% - составляли средства, отправленные в Украину. Таким образом, за три месяца украинские получатели получили около 3 миллиардов злотых.
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