З Польщі за кордон переказали 5,6 мільярда злотих. Більшість коштів — до України — Finance.ua
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З Польщі за кордон переказали 5,6 мільярда злотих. Більшість коштів — до України

Особисті фінанси
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З Польщі за кордон переказали 5,6 мільярда злотих. Більшість коштів — до України
З Польщі за кордон переказали 5,6 мільярда злотих. Більшість коштів — до України
У першому кварталі 2025 року іммігранти, які працюють у Польщі, переказали за межі країни 5,6 мільярда злотих. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, сума зменшилася на 0,3 мільярда злотих.
Про це повідомляє in Poland з посиланням на дані Національного банку Польщі (NBP).
У звіті зазначено, що основною причиною зниження є зменшення заробітної плати серед сезонних та прикордонних працівників.

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Найбільшу частку переказів — понад 53% — становили кошти, надіслані до України. Таким чином, за три місяці українські отримувачі отримали приблизно 3 мільярди злотих. Також зросли обсяги грошових переказів до інших сусідніх країн, зокрема білорусі.
При цьому значне зменшення спостерігалося серед короткострокових мігрантів: вони переказали 2,6 мільярда злотих порівняно з 3,5 мільярдами у 2024 році.

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У зворотному напрямку — до Польщі — у першому кварталі 2025 року було переказано 4,8 мільярда злотих. Ці кошти надійшли від поляків, які працюють за кордоном. Із них 1,9 мільярда злотих — перекази короткострокових мігрантів, а 2,8 мільярда — довгострокових. Загальна сума залишилася на рівні минулого року.
Географічно найбільше коштів надійшло до Польщі з Німеччини — 2,1 мільярда злотих, що становить 43,8% усіх переказів. На другому місці — Велика Британія із сумою 0,6 мільярда злотих. Разом ці дві країни забезпечують понад половину грошових надходжень із-за кордону — 56,3%.
За матеріалами:
inpoland
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