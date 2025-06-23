Украинцы открыли в Польше больше всего ФЛП среди иностранцев — Finance.ua

Украинцы открыли в Польше больше всего ФЛП среди иностранцев Сегодня 16:45 — Мир

Все больше иностранцев решают заниматься индивидуальным предпринимательством в Польше. Конечно, преобладают украинцы, но хватает белорусов, немцев, американцев или даже россиян. С января по апрель 2025 года иностранцы создали 13,7 тысяч индивидуальных предприятий (ФЛП) в Польше.

Об этом сообщает Interia Business.

Почти 80% активных индивидуальных предприятий, зарегистрированных иностранцами в Польше с января по конец апреля 2025 года, руководят граждане Украины, а 7% ФЛП руководят лица с гражданством беларуси — по данным Польского экономического института (PIE).

Среди компаний, зарегистрированных иностранцами в Польше в 2025 году, 22% связаны со строительством, 15% предоставляют телекоммуникационные и информационные услуги, а 11% занимаются другими видами деятельности в сфере услуг. Годом ранее доминировали информация и коммуникации (23%), строительство (19%) и другие виды деятельности в сфере услуг (10%).

Согласно анализу Польского экономического института, строительство доминирует среди компаний, основанных украинцами (26%) и румынами (32%).

Профессиональная, научная и техническая деятельность — отрасль, которая доминирует среди белорусских, немецких, российских, итальянских, британских, американских и французских компаний.

Среди украинских, белорусских, британских и французских компаний значительную часть занимают субъекты, занимающиеся телекоммуникациями и информационными услугами, сообщает PIE.

Образование, в свою очередь, является отраслью, которую часто выбирают граждане Соединенных Штатов.

Торговля — одна из двух отраслей, которые чаще всего выбирают немцы, согласно анализу института.

Польский экономический институт отмечает, что предприятия, основанные иностранцами, часто реагируют на конкретные потребности польского рынка труда и структуру экономики. Их роль особенно заметна в секторах, страдающих нехваткой персонала, таких как строительство, торговля или транспорт и складское хозяйство.

Для многих мигрантов ведение собственного бизнеса — это способ справиться с барьерами для доступа к полной занятости, такими как отсутствие признания квалификации, языковые проблемы или формальные ограничения.

Справка Finance.ua:

в первом квартале 2025 года более 1,21 миллиона иностранцев состояли на учете в польском учреждении социального страхования (ZUS). Наибольшей группой остаются украинцы, хотя есть белорусы и представители других стран.

«Среди общего количества лиц, зарегистрированных для социального страхования, 7,4% имели гражданство, отличное от польского. К концу марта этого года в ZUS было зарегистрировано более 1,2 миллиона (1 210,0 тыс.) иностранцев, что означает увеличение на 6,3% по сравнению с концом марта 2024 года», — сообщает Заведение социального страхования в своем отчете за первый квартал 2025 года.

на конец первого квартала этого года количество работающих в Польше украинцев достигло 798 тысяч, что составило 65,9% от всех иностранцев, зарегистрированных в ZUS, и 4,9% от всех застрахованных лиц.

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