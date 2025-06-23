Украинцы открыли в Польше больше всего ФЛП среди иностранцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы открыли в Польше больше всего ФЛП среди иностранцев

Мир
17
Все больше иностранцев решают заниматься индивидуальным предпринимательством в Польше. Конечно, преобладают украинцы, но хватает белорусов, немцев, американцев или даже россиян. С января по апрель 2025 года иностранцы создали 13,7 тысяч индивидуальных предприятий (ФЛП) в Польше.
Об этом сообщает Interia Business.
Почти 80% активных индивидуальных предприятий, зарегистрированных иностранцами в Польше с января по конец апреля 2025 года, руководят граждане Украины, а 7% ФЛП руководят лица с гражданством беларуси — по данным Польского экономического института (PIE).
Среди компаний, зарегистрированных иностранцами в Польше в 2025 году, 22% связаны со строительством, 15% предоставляют телекоммуникационные и информационные услуги, а 11% занимаются другими видами деятельности в сфере услуг. Годом ранее доминировали информация и коммуникации (23%), строительство (19%) и другие виды деятельности в сфере услуг (10%).
Согласно анализу Польского экономического института, строительство доминирует среди компаний, основанных украинцами (26%) и румынами (32%).
Профессиональная, научная и техническая деятельность — отрасль, которая доминирует среди белорусских, немецких, российских, итальянских, британских, американских и французских компаний.
Среди украинских, белорусских, британских и французских компаний значительную часть занимают субъекты, занимающиеся телекоммуникациями и информационными услугами, сообщает PIE.
Образование, в свою очередь, является отраслью, которую часто выбирают граждане Соединенных Штатов.
Торговля — одна из двух отраслей, которые чаще всего выбирают немцы, согласно анализу института.
Польский экономический институт отмечает, что предприятия, основанные иностранцами, часто реагируют на конкретные потребности польского рынка труда и структуру экономики. Их роль особенно заметна в секторах, страдающих нехваткой персонала, таких как строительство, торговля или транспорт и складское хозяйство.
Для многих мигрантов ведение собственного бизнеса — это способ справиться с барьерами для доступа к полной занятости, такими как отсутствие признания квалификации, языковые проблемы или формальные ограничения.

Справка Finance.ua:

  • в первом квартале 2025 года более 1,21 миллиона иностранцев состояли на учете в польском учреждении социального страхования (ZUS). Наибольшей группой остаются украинцы, хотя есть белорусы и представители других стран.
  • «Среди общего количества лиц, зарегистрированных для социального страхования, 7,4% имели гражданство, отличное от польского. К концу марта этого года в ZUS было зарегистрировано более 1,2 миллиона (1 210,0 тыс.) иностранцев, что означает увеличение на 6,3% по сравнению с концом марта 2024 года», — сообщает Заведение социального страхования в своем отчете за первый квартал 2025 года.
  • на конец первого квартала этого года количество работающих в Польше украинцев достигло 798 тысяч, что составило 65,9% от всех иностранцев, зарегистрированных в ZUS, и 4,9% от всех застрахованных лиц.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems