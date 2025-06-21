Украинцы получили больше всего разрешений на проживание в Польше — Finance.ua

Украинцы получили больше всего разрешений на проживание в Польше Сегодня 21:16 — Мир

Украинцы получили больше всего разрешений на проживание в Польше

За последние годы Польша выдала наибольшее количество первых видов на жительство для иностранцев среди стран ЕС. Данные Евростата за 2024 год свидетельствуют о большом уменьшении выдачи таких разрешений.

Об этом пишет inpoland.

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В 2024 году Польша выдала около 489 тыс. первых разрешений на проживание. Это почти на пятую часть меньше, чем в 2023 году, и меньше всего с 2015 года.

Больше всего разрешений в 2024 году (69%) выдано в связи с трудоустройством в Польше. 5% разрешений выдано в образовательных и родственных целях.

Комментируя статистов, Мацей Дущик, заместитель министра внутренних дел и администрации, отметил, что количество выданных разрешений является наименьшим за десятилетие.

Кто получает больше всего разрешений на проживание

В 2024 году наибольшую группу иностранцев, получивших вид на жительство в Польше, составляли украинцы (226,2 тыс.) и белорусы (151,1 тыс.).

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Итого эти две группы получили более 77% всех разрешений. В 2022 и 2023 годах больше разрешений получали белорусы.



Напомним, 80% украинцев, проживающих в Польше, имеют стабильные условия трудоустройства. Несмотря на это, только 13% заявляют , что останутся в стране после стабилизации ситуации в Украине.

По данным исследования Deloitte, в 2024 году чистое влияние украинских беженцев на ВВП Польши составило 2,7%, а уровень занятости вырос с 61% до 69% всего за один год.

Украинские беженцы в Польше прибавили почти 100 млрд злотых к ВВП в 2024 году. Это в 8 раз больше, чем Польша потратила на всю помощь Украине за 3 года войны.

inpoland По материалам:

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