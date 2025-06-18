Правительство Польши планирует отменить действующую систему выплаты больничных: что взамен — Finance.ua

Правительство Польши планирует отменить действующую систему выплаты больничных: что взамен Сегодня 09:33 — Личные финансы

Правительство Польши планирует отменить действующую систему выплаты больничных: что взамен

В Польше планируют упразднить действующую систему выплаты больничных. Пособие должен выплачивать не работодатель, а ZUS (Министерство семьи, труда и социальной политики) с первого дня нетрудоспособности, пишет Inpoland.

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Согласно проекту министерства, обязательства по оплате больничных передадут органам социального страхования с первого дня отсутствия работника на работе. Это отменит нынешнюю систему, при которой больничные оплачивает работодатель.

Как сейчас

В соответствии с действующими нормами работодатель покрывает расходы на нетрудоспособность в связи с болезнью за первые 33 дня и в календарном году (для лиц старше 50 лет — первые 14 дней). По истечении этих сроков помощь в связи с болезнью берет на себя ZUS.

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Что предлагают

Реформа предусматривает, что Учреждение социального страхования будет выплачивать пособие с первого дня больничного.

В настоящее время проект находится на стадии работы Комитета по экономике при Совете Министров. Внесение изменений зависит от дальнейших законодательных решений.

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В министерстве прогнозируют, что новые нормы могут привести к увеличению расходов из больничной кассы и увеличению количества случаев безосновательных больничных.

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