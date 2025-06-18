Правительство Польши планирует отменить действующую систему выплаты больничных: что взамен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство Польши планирует отменить действующую систему выплаты больничных: что взамен

Личные финансы
37
Правительство Польши планирует отменить действующую систему выплаты больничных: что взамен
Правительство Польши планирует отменить действующую систему выплаты больничных: что взамен
В Польше планируют упразднить действующую систему выплаты больничных. Пособие должен выплачивать не работодатель, а ZUS (Министерство семьи, труда и социальной политики) с первого дня нетрудоспособности, пишет Inpoland.
Читайте также
Согласно проекту министерства, обязательства по оплате больничных передадут органам социального страхования с первого дня отсутствия работника на работе. Это отменит нынешнюю систему, при которой больничные оплачивает работодатель.

Как сейчас

В соответствии с действующими нормами работодатель покрывает расходы на нетрудоспособность в связи с болезнью за первые 33 дня и в календарном году (для лиц старше 50 лет — первые 14 дней). По истечении этих сроков помощь в связи с болезнью берет на себя ZUS.
Читайте также

Что предлагают

Реформа предусматривает, что Учреждение социального страхования будет выплачивать пособие с первого дня больничного.
В настоящее время проект находится на стадии работы Комитета по экономике при Совете Министров. Внесение изменений зависит от дальнейших законодательных решений.
Читайте также
В министерстве прогнозируют, что новые нормы могут привести к увеличению расходов из больничной кассы и увеличению количества случаев безосновательных больничных.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems