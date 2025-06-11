Какие есть льготные программы по покупке жилья в Польше — Finance.ua

Какие есть льготные программы по покупке жилья в Польше Сегодня 08:03 — Кредит&Депозит

Какие есть льготные программы по покупке жилья в Польше

Все больше украинцев задумываются над инвестированием в недвижимость за границей. Одна из самых популярных стран среди украинцев — это, конечно, Польша.

Самые дорогие квартиры в новостройках в 2025 году зафиксированы в таких городах Польши:

Лодзь — 11,5 тыс. злотых за квадратный метр;

Познань — 13,3 тыс. злотых за квадратный метр;

Вроцлав — 14,7 тыс. злотых за квадратный метр;

Краков — 16,5 тыс. злотых за квадратный метр;

Варшава — 17,7 тыс. злотых за квадратный метр.

Ипотека

В среднем размер ставок в стране составляет от 3,5 до 5% годовых. В то же время для тех, кто планирует приобрести жилье, но не имеет для этого полной суммы, действуют выгодные программы. Они предназначены также и для иностранцев. Несмотря на то, что банки достаточно тщательно сейчас рассматривают варианты оформления ипотеки для украинцев, все же стоит обратить внимание на такие льготные программы для иностранцев, как «Ипотечный кредит без собственного взноса» и «Безопасный кредит под 2%».

Ипотечный кредит без собственного взноса

Программа «Ипотечный кредит без собственного взноса» доступна для оформления в таких банках, как PKO BP, Santander, Pekao SA и Alior Bank. Эта программа подкреплена гарантиями Банка национального хозяйства на максимальную сумму 20% от стоимости кредита.

Получить кредит могут покупатели (среди которых могут быть иностранцы). Независимо от того, имеют ли они необходимую сумму, которую требуют банки. Однако для этого нужно, чтобы это была первая недвижимость потенциального покупателя.

Безопасный кредит под 2%

Программа Безопасный кредит под 2% также доступна иностранцам и действует в Польше с июля 2023 года. По этой программе покупатель получает льготные условия кредита на жилье с фиксированной процентной ставкой 2% (плюс маржа банка) на 10 лет действия кредитного договора. Остальные проценты в течение этого периода платит государство. Требование к иностранцам — легальное пребывание в Польше и соблюдение выдвинутых банком условий кредитования.

Жилье на старт

Кроме того, в Польше в 2024 году начала действовать новая программа льготной ипотеки «Жилье на старт» (Mieszkanie na start). Она позволяет получить кредит на жилье от 0% до 1,5% годовых.

Программой могут воспользоваться как одинокие лица до 35 лет, так и семьи из двух и более человек. Чем больше членов семьи, тем процентная ставка ниже:

1,5% + маржа банка для семей из одного и двух человек;

1% + маржа банка для семьи из трех человек;

0,5% + маржа банка для семьи из четырех человек;

0% + маржа банка процентов для семьи из пяти и более человек.

Для иностранцев по этой программе существуют дополнительные требования, такие как легальное пребывание на территории Польши (с картой побыта на временное проживание с доступом к рынку труда или разрешением на постоянное проживание. — Ред.), трудоустройство на территории Польши на основании трудового договора не менее 6 месяцев, уплата налогов в Польше.

Детальнее о кредитах на жилье в разных европейских странах рассказываем в статье:

Напомним, ранее в Польше вернули льготную ипотеку. Программа Mieszkanie dla młodych (MdM) была правительственной инициативой Польши, направленной на поддержку молодых людей в приобретении их первого жилья.

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