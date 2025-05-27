Как возрастет минималка в Польше в 2026 году — Finance.ua

Как возрастет минималка в Польше в 2026 году Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как возрастет минималка в Польше в 2026 году

Представители профсоюзов в Польше хотят повышения зарплаты на 349 злотых брутто, с 4666 злотых до 5015 злотых. Профсоюзы передали министру финансов страны Анджею Доманскому предложение о повышении минимальной зарплаты.

Предлагаемое повышение значительно превышает правительственные прогнозы, согласно которым минимальная заработная плата и оклады солдат, служащих и пожарных не должны вырасти более чем на 3,8%.

Об этом сообщает « Rzeczpospolita ».

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По словам профсоюзов, очень высокая инфляция привела к тому, что совокупный рост цен в 2022—2024 годах превысил 32%. Поэтому повышение зарплат в государственном секторе и повышение минимальной заработной платы, которое предлагают профсоюзы, — это экономическая необходимость.

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Профсоюзы также требуют повысить зарплаты в сельском хозяйстве на 9,05% и на 12% в бюджетной сфере. Профсоюзы обращают внимание на разницу между средней зарплатой в корпоративном секторе, которая составляет 9000 злотых брутто, и зарплатой в бюджетных учреждениях, которая даже на несколько десятков процентов ниже.

Ранее мы писали , что с 1 июля 2025 года медицинские работники в Польше могут рассчитывать на повышение минимальной зарплаты. Так, согласно Закону о минимальной заработной плате в здравоохранении, заработная плата в этой отрасли подлежит ежегодной индексации, база которой — средняя заработная плата в народном хозяйстве за предыдущий год.

Напомним, Польша остается популярным направлением для украинских мигрантов, которые ищут стабильность и лучших условий для жизни. Однако рост цен и расходов на проживание требует тщательного планирования бюджета.

В больших городах аренда однокомнатной квартиры в центре может стоить от 2500 злотых в месяц. Дополнительно следует учесть коммунальные платежи, которые могут составлять около 300−500 злотых в месяц в зависимости от потребления и сезона.

Справка Finance.ua:

С 1 июня вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Согласно им, уезды смогут создавать списки профессий, к которым будет приостановлен допуск иностранцев.

Последние данные Евростата показывают, что на конец марта 2025 года во всем Евросоюзе проживало 4,26 миллиона граждан Украины. Примечательно, что почти ровно половина из них проживает только в двух странах ЕС. Лидер — Германия с 1,15 миллионами беженцев из Украины, но Польша догоняет ее с 992 тысячами человек.

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