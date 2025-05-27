Как возрастет минималка в Польше в 2026 году — Finance.ua

Как возрастет минималка в Польше в 2026 году
Представители профсоюзов в Польше хотят повышения зарплаты на 349 злотых брутто, с 4666 злотых до 5015 злотых. Профсоюзы передали министру финансов страны Анджею Доманскому предложение о повышении минимальной зарплаты.
Предлагаемое повышение значительно превышает правительственные прогнозы, согласно которым минимальная заработная плата и оклады солдат, служащих и пожарных не должны вырасти более чем на 3,8%.
Об этом сообщает «Rzeczpospolita».
По словам профсоюзов, очень высокая инфляция привела к тому, что совокупный рост цен в 2022—2024 годах превысил 32%. Поэтому повышение зарплат в государственном секторе и повышение минимальной заработной платы, которое предлагают профсоюзы, — это экономическая необходимость.
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Профсоюзы также требуют повысить зарплаты в сельском хозяйстве на 9,05% и на 12% в бюджетной сфере. Профсоюзы обращают внимание на разницу между средней зарплатой в корпоративном секторе, которая составляет 9000 злотых брутто, и зарплатой в бюджетных учреждениях, которая даже на несколько десятков процентов ниже.
Ранее мы писали, что с 1 июля 2025 года медицинские работники в Польше могут рассчитывать на повышение минимальной зарплаты. Так, согласно Закону о минимальной заработной плате в здравоохранении, заработная плата в этой отрасли подлежит ежегодной индексации, база которой — средняя заработная плата в народном хозяйстве за предыдущий год.
Напомним, Польша остается популярным направлением для украинских мигрантов, которые ищут стабильность и лучших условий для жизни. Однако рост цен и расходов на проживание требует тщательного планирования бюджета.
В больших городах аренда однокомнатной квартиры в центре может стоить от 2500 злотых в месяц. Дополнительно следует учесть коммунальные платежи, которые могут составлять около 300−500 злотых в месяц в зависимости от потребления и сезона.
Справка Finance.ua:
- С 1 июня вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Согласно им, уезды смогут создавать списки профессий, к которым будет приостановлен допуск иностранцев.
- Последние данные Евростата показывают, что на конец марта 2025 года во всем Евросоюзе проживало 4,26 миллиона граждан Украины. Примечательно, что почти ровно половина из них проживает только в двух странах ЕС. Лидер — Германия с 1,15 миллионами беженцев из Украины, но Польша догоняет ее с 992 тысячами человек.
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