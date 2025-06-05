Реальные зарплаты в Польше: кто и сколько зарабатывает — Finance.ua

Реальные зарплаты в Польше: кто и сколько зарабатывает
Главное статистическое управление Польши (GUS) обнародовало актуальные данные о зарплатах в стране. Несмотря на рост средних характеристик, реальная картина доходов населения остается неравномерной.
Об этом сообщает издание inpoland.
Средняя и медианная зарплата: что нужно знать
В апреле 2025 года средняя заработная плата в польской экономике составила 8 800 злотых брутто, а в секторе предприятий — более 9 000 злотых.
Однако более показателен уровень медианной зарплаты — он позволяет увидеть, сколько реально зарабатывает «средний» работник. В декабре 2024 года медианная в Польше составила 7266,80 злотых брутто, то есть половина работников получала меньше этой суммы, а половина больше.
Гендерный и возрастной разрыв в зарплате
В разрезе по полу мужчины получали медианную зарплату почти на 300 злотых выше, чем женщины.
- мужчины — 7424,50 злотых;
- женщины — 7124,65 злотых.
Самая высокая медианная зарплата наблюдается в возрастной категории 45−54 лет — 7620,74 злотых.
Также статистика свидетельствует, что работники крупных компаний (1000+ человек) имеют значительно более высокие доходы — медиана составляет 8820,95 злотых.
По данным GUS:
- 10% наиболее оплачиваемых работников получали более 15 116 злотых брутто, что вдвое превышает медиану;
- 10% работников с наименьшими доходами зарабатывали 4300 злотых брутто, что соответствует минимальной зарплате в Польше.
Это свидетельствует о существенной зарплатной дифференциации на польском рынке труда.
В каких отраслях платят больше всего и меньше всего
Самые высокие медианные зарплаты — в таких сферах:
- горнодобывающая промышленность — 15 778,83 злотых;
- ІТ и связь — 13 544,49 злотых;
- финансы и страхование — 12 677,05 злотых.
Самые низкие зарплаты — в сферах обслуживания:
- гостинично-ресторанный бизнес — 5596,64 злотых;
- административная и вспомогательная деятельность — 6690,87 злотых;
- другие виды услуг — 6928,05 злотых
Где зарабатывают больше всего: регионы
Ожидаемо, самая высокая медиальная зарплата зафиксирована в Варшаве — 10 000 злотых брутто. В топ-3 также вошли:
- пригород Варшавы — 9200 злотых;
- Польковицкий уезд (Нижняя Силезия) — 9196 злотых.
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