Реальные зарплаты в Польше: кто и сколько зарабатывает — Finance.ua

Реальные зарплаты в Польше: кто и сколько зарабатывает Сегодня 19:03 — Личные финансы

Реальные зарплаты в Польше: кто и сколько зарабатывает

Главное статистическое управление Польши (GUS) обнародовало актуальные данные о зарплатах в стране. Несмотря на рост средних характеристик, реальная картина доходов населения остается неравномерной.

Об этом сообщает издание inpoland

Средняя и медианная зарплата: что нужно знать

В апреле 2025 года средняя заработная плата в польской экономике составила 8 800 злотых брутто, а в секторе предприятий — более 9 000 злотых.

Однако более показателен уровень медианной зарплаты — он позволяет увидеть, сколько реально зарабатывает «средний» работник. В декабре 2024 года медианная в Польше составила 7266,80 злотых брутто, то есть половина работников получала меньше этой суммы, а половина больше.

Гендерный и возрастной разрыв в зарплате

В разрезе по полу мужчины получали медианную зарплату почти на 300 злотых выше, чем женщины.

мужчины — 7424,50 злотых;

женщины — 7124,65 злотых.

Самая высокая медианная зарплата наблюдается в возрастной категории 45−54 лет — 7620,74 злотых.

Также статистика свидетельствует, что работники крупных компаний (1000+ человек) имеют значительно более высокие доходы — медиана составляет 8820,95 злотых.

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По данным GUS:

10% наиболее оплачиваемых работников получали более 15 116 злотых брутто, что вдвое превышает медиану;

10% работников с наименьшими доходами зарабатывали 4300 злотых брутто, что соответствует минимальной зарплате в Польше.

Это свидетельствует о существенной зарплатной дифференциации на польском рынке труда.

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В каких отраслях платят больше всего и меньше всего

Самые высокие медианные зарплаты — в таких сферах:

горнодобывающая промышленность — 15 778,83 злотых;

ІТ и связь — 13 544,49 злотых;

финансы и страхование — 12 677,05 злотых.

Самые низкие зарплаты — в сферах обслуживания:

гостинично-ресторанный бизнес — 5596,64 злотых;

административная и вспомогательная деятельность — 6690,87 злотых;

другие виды услуг — 6928,05 злотых

Где зарабатывают больше всего: регионы

Ожидаемо, самая высокая медиальная зарплата зафиксирована в Варшаве — 10 000 злотых брутто. В топ-3 также вошли:

пригород Варшавы — 9200 злотых;

Польковицкий уезд (Нижняя Силезия) — 9196 злотых.

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