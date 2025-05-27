В Польше зарплаты выросли, а количество рабочих мест уменьшилось — Finance.ua

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В Польше зарплаты выросли, а количество рабочих мест уменьшилось

Личные финансы
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В Польше зарплаты выросли, а количество рабочих мест уменьшилось
В Польше зарплаты выросли, а количество рабочих мест уменьшилось
Средняя зарплата в апреле 2025 г. в секторе предприятий выросла на 9,3% в годовом измерении.
По данным GUS, в апреле 2025 года средняя брутто-зарплата в корпоративном секторе достигла 9045,11 злотых, что означает рост на 9,3% по сравнению с апрелем прошлого года. Этот результат значительно превышает прогнозы экономистов, ожидавших роста на 8%.
Об этом пишет издание InPoland.
В марте рост зарплаты составил 7,7%, что стало самым низким результатом за четыре года. Апрельское ускорение стало неожиданностью даже для экспертов, прогнозировавших рост не более 8,6% и с учетом эффекта низкой базы сравнения 2024 года. Наиболее оптимистичный прогноз составлял 8,6%, рост — однако реальность превзошла ожидания.
Экономисты Pekao отмечают, что год назад темп роста зарплат замедлился после резкого повышения минимальной зарплаты.
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Реальная зарплата выросла на 4,8% в годовом исчислении. Это первое такое повышение с ноября прошлого года.
Однако данные по занятости населения противоположные. В апреле количество штатных рабочих мест сократилось на 0,8% в годовом исчислении.
Где больше всего сокращали? Сокращения в основном зафиксированы в торговле, перерабатывающей промышленности и транспорте. В общей сложности было сокращено почти 53 тысячи рабочих мест. Более слабый инвестиционный спрос и низкий спрос со стороны внешних рынков влияют на занятость больше, чем демографические изменения или безработица.

Справка Finance.ua:

  • в Польше вступают в силу изменения Трудового кодекса, которые могут коренным образом изменить рынок труда. Сейм принял поправку, обязывающую работодателей публиковать точные диапазоны зарплат в вакансиях и открывать информацию о вознаграждении работников по признаку пола. Нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч злотых;
  • по официальным данным Центрального статистического управления Польши (GUS), в первом квартале 2025 года средняя зарплата составила 7650 злотых брутто (более 84 тыс. грн);
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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