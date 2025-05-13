Кому в Польше повысят зарплату с июля 2025 года — Finance.ua

Кому в Польше повысят зарплату с июля 2025 года Сегодня 13:34 — Личные финансы

Кому в Польше повысят зарплату с июля 2025 года

С 1 июля 2025 года медицинские работники в Польше могут рассчитывать на повышение минимальной зарплаты.

ежегодной индексации, базой которой является средняя заработная плата в народном хозяйстве за предыдущий год, пишет Так, согласно Закону о минимальной заработной плате в здравоохранении, заработная плата в этой отрасли подлежитбазой которой является средняя заработная плата в народном хозяйстве за предыдущий год, пишет inpoland.net

Читайте также Украинцы удовлетворены работой в Польше, но не планируют оставаться в стране надолго

Повышение заработной платы коснется десяти профессиональных групп. Каждой группе был присвоен трудовой коэффициент, который, умноженный на среднюю зарплату по стране, определяет минимальную заработную плату.

Самый высокий коэффициент — 1,45 — для врачей и стоматологов по специальности. Их минимальная зарплата возрастет с 10 375,45 злотых до 11 863,49 злотых.

Читайте также Где в Польше украинцев больше всего

Фармацевты, физиотерапевты, клинические психологи и медсестры и акушерки со степенью магистра и специализацией будут получать не менее 10 554,42 злотых.

Врачи без специализации будут зарабатывать от 9736,25 злотых. Интерны будут получать от 7772,63 злотых.

Другие профессиональные группы (парамедики, техники, медицинские работники и санитары будут получать от 5318,2 до 7036,28 злотых в зависимости от профессиональной группы).

Напомним, около девяти из десяти украинцев положительно оценивают свою профессиональную ситуацию в Польше.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Барометр польского рынка труда», проведенного компанией Personnel Service.

Справка Finance.ua:

в Польше зарегистрировано более 1,5 млн граждан Украины, из которых 980 тыс. имеют статус временной защиты. Однако реальное количество украинцев в Польше может быть значительно выше, чем указывают официальные данные.

украинцы уплатили больше всего налогов в Польше за 2024 год. Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов. Наибольшие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых.

Кстати, если вас интересует скорый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия. Хочу получить деньги к зарплате

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.