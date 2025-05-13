Кому в Польше повысят зарплату с июля 2025 года — Finance.ua

Кому в Польше повысят зарплату с июля 2025 года
С 1 июля 2025 года медицинские работники в Польше могут рассчитывать на повышение минимальной зарплаты.
Так, согласно Закону о минимальной заработной плате в здравоохранении, заработная плата в этой отрасли подлежит ежегодной индексации, базой которой является средняя заработная плата в народном хозяйстве за предыдущий год, пишет inpoland.net.
Повышение заработной платы коснется десяти профессиональных групп. Каждой группе был присвоен трудовой коэффициент, который, умноженный на среднюю зарплату по стране, определяет минимальную заработную плату.
Самый высокий коэффициент — 1,45 — для врачей и стоматологов по специальности. Их минимальная зарплата возрастет с 10 375,45 злотых до 11 863,49 злотых.
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Фармацевты, физиотерапевты, клинические психологи и медсестры и акушерки со степенью магистра и специализацией будут получать не менее 10 554,42 злотых.
Врачи без специализации будут зарабатывать от 9736,25 злотых. Интерны будут получать от 7772,63 злотых.
Другие профессиональные группы (парамедики, техники, медицинские работники и санитары будут получать от 5318,2 до 7036,28 злотых в зависимости от профессиональной группы).
Напомним, около девяти из десяти украинцев положительно оценивают свою профессиональную ситуацию в Польше.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Барометр польского рынка труда», проведенного компанией Personnel Service.
Справка Finance.ua:
- в Польше зарегистрировано более 1,5 млн граждан Украины, из которых 980 тыс. имеют статус временной защиты. Однако реальное количество украинцев в Польше может быть значительно выше, чем указывают официальные данные.
- украинцы уплатили больше всего налогов в Польше за 2024 год. Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов. Наибольшие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых.
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