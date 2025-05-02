Где в Польше украинцев больше всего — Finance.ua

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Где в Польше украинцев больше всего

Личные финансы
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Где в Польше украинцев больше всего
Где в Польше украинцев больше всего
Как показывают новые данные правительства Польши, на территории страны проживает около 1,55 миллиона граждан Украины.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
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Где больше всего

22% от общего количества украинцев в Польше проживает в столице Варшаве.
Варшава привлекает иммигрантов возможностями трудоустройства, более высокими зарплатами и широким спектром социальной поддержки.
На втором месте — Нижнесилезское воеводство с центром во Вроцлаве, где проживает 12% украинцев. Этот город стал популярен из-за развитой инфраструктуры, множества рабочих мест и позитивного отношения местной общины к беженцам.
На третьем месте — Великопольское воеводство с центром в Познани — 11% граждан Украины.
Далее следуют Малопольское (Краков) и Силезское (Катовице) воеводства — по 9% в каждом.
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Почему так

Такое географическое размещение украинской диаспоры в Польше объясняется, прежде всего, экономическими факторами, наличием крупных городов и рынка труда, а также лучшими условиями для интеграции.
Сейчас больше всего украинцев живут в центральной, западной и южной частях Польши.
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Напомним, эксперты Business Insider сравнили 16 городов Польши по трем ключевым экономическим показателям и трем нефинансовым аспектам. Самый лучший город для жизни в Польше — Познань.
Гожув-Велькопольский оказался антилидером этого рейтинга. В городе — самая низкая средняя зарплата и наихудший доступ к врачам среди 16 городов.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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