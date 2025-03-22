Популярные способы подработки в Польше — Finance.ua

Популярные способы подработки в Польше Сегодня 11:19 — Мир

Популярные способы подработки в Польше

С началом полномасштабной войны многие украинцы уехали в Польшу. Подработка может стать отличным вариантом для тех, кто имеет свободное время и нуждается в дополнительных средствах. Есть много профессий, которые можно выполнять в свободное время, сочетая их с основной работой. Однако важно проверить, является ли выбранная деятельность законной, перед началом фриланса.

Издание inpoland рассказывает , какие в Польше самые популярные способы подзаработать.

Копирайтинг и переводы

Одним из самых популярных способов дополнительного заработка является копирайтинг. Тарифы колеблются от 60 до 80 злотых за 1000 знаков в зависимости от типа текста.

Переводы также являются хорошим способом дополнительного заработка. Простые тексты стоят от 35 до 45 злотых за страницу, в то время как стоимость переводов на финском или японском языках может превышать 110 злотых за страницу.

Онлайн-продажи

Еще одна идея — создать интернет-магазин. Благодаря дропшиппингу, когда оптовики занимаются доставкой, можно начать продавать, не вкладывая свои собственные средства. Заработок зависит от количества заказов.

Пассажирские перевозки

Популярным видом дополнительного заработка являются пассажирские перевозки.

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Сотрудничество с такими компаниями, как Uber или Bolt, позволяет заработать от 5000 злотых в месяц.

Кулинарные услуги

Имеющие кулинарные способности неплохо могут подзаработать на выпекании тортов или другой выпечки. Легально такая деятельность возможна только при наличии санитарной книжки.

Печь торты на заказ могут не только дипломированные кондитеры. А стоимость одного торта стартует от 200 злотых.

Услуги по уборке и уходу

Уборка тоже может принести дополнительные деньги. В этой сфере можно заработать от 25 злотых в час. Если прибыль от этой деятельности не превышает минимальную зарплату, лицо может не регистрироваться как предприниматель.

Уход за детьми и пожилыми людьми — сейчас особенно популярная подработка. Почасовая плата няни начинается от 20 злотых, а в случае более специализированного ухода может достигать 100 злотых в час без верхней границы вознаграждения.

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В свою очередь, сиделки у пожилых людей, нанятые на постоянной основе, зарабатывают в среднем 4000 злотых брутто в месяц, но ставки могут изменяться в зависимости от объема обязанностей.

Туризм и экскурсии

Люди, хорошо знающие историю своего места проживания и знакомые с его инфраструктурой, могут попробовать себя в роли гида или экскурсовода.

Работа возможна как по выходным, так и в ненормированный рабочий день, в зависимости от предпочтений группы. Заработок экскурсовода зависит от многих факторов. Гиды, знающие экзотические языки, такие как японский, получают значительно более высокие ставки, чем те, кто проводит экскурсии на польском, английском или немецком.

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За сопровождение двухдневного японского или китайского тура в самых крупных городах можно получить даже 2 тысячи злотых.

Фотография

Фотография — отличный способ подзаработать, но для этого нужны соответствующие знания и профессиональное оборудование. Следует инвестировать в курсы и тренинги для развития навыков.

Заработок фотографа зависит от вида задач. Например, свадебный фотограф может получить от 2500 до 7000 злотых за сессию.

Альтернативой работе на мероприятиях является продажа фотографий в фотобанках или сотрудничество с агентствами, что позволяет получать пассивный доход.

inpoland По материалам:

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