Трудоустройство иностранцев в Польше: Сенат принял поправки об изменениях — Finance.ua

Трудоустройство иностранцев в Польше: Сенат принял поправки об изменениях Сегодня 19:16 — Личные финансы

Трудоустройство иностранцев в Польше: Сенат принял поправки об изменениях

Резонансный законопроект об условиях трудоустройства иностранцев одобрил Сенат. Сенаторы приняли две важные поправки, касающиеся иностранных работников.

Об этом пишет inpoland.net.pl

За закон об условиях поручения работы иностранцам с поправками проголосовали 56 сенаторов, против было 29, никто не воздержался.

Что изменится

Сенат принял две важные поправки:

первое — агентства труда смогут трудоустраивать иностранцев не только по «умове про праце», но и по гражданско-правовым договорам;

согласно второй поправке, к заявлению о разрешении на работу следует прилагать информацию о судимости иностранца.

Законопроект, подготовленный Министерством семьи, труда и социальной политики, призван ограничить злоупотребления работодателей, упростить процедуры, уменьшить количество нерассмотренных дел в ведомствах и обеспечить полную электронизацию рассмотрения дел. Новые правила должны повысить роль государственных служб занятости в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам.

Среди прочего, законопроект вводит возможность старосте определять перечень профессий и видов работ, на которые не будут выдаваться разрешения на работу иностранцам в данной местности. Также будет отменен так называемый анализ рынка труда, когда перед тем как трудоустроить иностранца, нужно проверить, нет ли местного работника, который может занять эту вакансию.

Кроме того, при уездных управлениях труда будут созданы пункты для иностранцев. Проект также вводит обязательные основания отказа в выдаче разрешения на работу, если компания работодателя была создана или действует преимущественно с целью облегчения въезда граждан третьих стран.

Воевода откажет иностранцу в выдаче разрешения на работу, если фирма фактически не ведет никакой хозяйственной деятельности, а получает прибыль только от платного содействия оформлению документов для лиц из-за границы, которые легализуют пребывание и работу в Польше и странах Шенгенской зоны.

Также будет полностью переведена в электронный вид процедура выдачи разрешений на трудоустройство иностранцев — от подачи заявления до получения решения по этим вопросам.

Напомним, по данным GUS, на конец сентября 2024 года в Польше работало 1 млн 52,7 тысяч иностранцев. Это менее 7% от общего числа работников в Польше. В настоящее время в стране работают граждане более 150 стран. Самая большая группа среди них — украинцы — 707,9 тысяч человек (67,2% от всех иностранных рабочих).

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