Польша поднимает зарплату. Довольны ли украинцы уровнем заработка — опрос Сегодня 09:05 — Личные финансы

Польша поднимает зарплату. Довольны ли украинцы уровнем заработка — опрос

85% украинцев в Польше удовлетворены уровнем заработной платы по их квалификации. При этом 70% опрошенных отметили, что им удается откладывать деньги каждый месяц.

Такие данные опубликовали в аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal

Одним из факторов, влияющих на уровень удовлетворенности работников, является рост заработной платы в Польше, что делает страну еще более привлекательной для трудовых мигрантов. В 2025 году по стране повышается как минимальная, так и средняя заработная плата.

С 1 января минимальная зарплата составляет 4626 zł брутто (42 600 грн), а с 1 июля вырастет до 4 825 zł брутто (44 400 грн). После вычета налогов в размере 20% работники будут получать 3 701 zł нетто (34 000 грн) с января и 3 860 zł нетто (35 500 грн) с июля.

52 300 грн). В 2025 году 74 780 грн). В то же время, средняя заработная плата брутто в 2024 году составила 7 874 злотых (72 400 грн), что после налогообложения составила примерно 5 681 злотых нетто (). В 2025 году прогнозируемая средняя месячная заработная плата в национальной экономике в 2025 году составляет 8 673,00 злотых, что после уплаты налогов составит 6 938,40 злотых ().

23 500 грн, что почти в три раза меньше, чем в Польше. В Украине средняя зарплата тоже растет третий месяц подряд. Однако в феврале этого года она составляла, что почти в три раза меньше, чем в Польше.

По словам аналитиков, существенная разница в доходах может стать серьезным вызовом для возвращения украинцев после войны.

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Заработная плата — один из ключевых факторов, влияющих на динамику рынка труда и мобильность украинских работников в Польше. Опрос показал:

23% респондентов меняли работу дважды — это самый большой показатель среди опрошенных,

22% меняли место работы трижды, 17% - один раз, а 9% - четыре раза,

18% украинцев не меняли работу вовсе, что может свидетельствовать о стабильности и удовлетворенности условиями труда.

В аналитическом центре сравнили полученные результаты с данными опроса, проведенного в августе 2023 года. Тогда самая большая доля респондентов — 50% — отметили, что ни разу не меняли работу. 25% сменили место работы один раз, 18% — дважды, 8% — трижды, а 4% сообщили о более чем трех сменах работы.

Анализ динамики рынка труда демонстрирует растущую мобильность украинских работников в Польше. Если в 2023 году большинство респондентов оставались на первом месте работы, то в 2025 году все больше трудовых мигрантов меняют работодателей в поисках лучших условий. Это может быть связано как с повышением средней заработной платы, так и с развитием конкурентной среды на рынке труда, что стимулирует работников к карьерному росту и поиску более выгодных предложений", — резюмирует Юрий Григоренко, представитель аналитического центра Gremi Personal.

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