Занятость украинцев в Польше падает: где работают и сколько зарабатывают — Finance.ua
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Занятость украинцев в Польше падает: где работают и сколько зарабатывают

Мир
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Занятость украинцев в Польше падает: где работают и сколько зарабатывают
Занятость украинцев в Польше падает: где работают и сколько зарабатывают
Занятость граждан Украины в польских компаниях снижается. Однако все больше украинцев в Польше решают открыть свой бизнес.
Об этом сообщает РАР со ссылкой на результаты исследования «Барометр польского рынка труда», подготовленного Кадровой службой.
«Занятость граждан Украины в польских компаниях явно снижается. Сейчас 28% работодателей заявляют, что в их коллективах работают украинцы, в то время как год назад таких было 43%. Наибольший процент украинских сотрудников приходится на крупные компании (46%), в то время как среди средних предприятий эта доля составляет 32%, а на малых только 6%», — говорится в исследовании.

Где работают и сколько заработают

Украинцы чаще работают на нижних (45%) и средних должностях (40%), реже — на руководящих должностях (9%).
  • Если посмотреть на предлагаемые зарплаты, то значительная часть украинцев зарабатывает чуть выше минимальной заработной платы — 41% получают 30,5−34,9 злотых ($7,91 — $9,05) брутто за час работы.
  • Каждый пятый работодатель платит от 35 до 39,9 злотых ($9,08 — $10,35) брутто в час работы, и только 7% компаний платят более 40 злотых ($10,38) брутто в час.
Авторы исследования отмечают, что сокращение количества украинских штатных работников не означает их меньшей активности на польском рынке труда.
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«Все большее из них решают начать собственный бизнес. С января 2022 года по июнь 2024 года в Польше было создано около 59,8 тыс. украинских индивидуальных предпринимателей. В первой половине прошлого года граждане Украины создали более 11% всех новых компаний, а 77% вновь зарегистрированных предприятий, которыми руководят иностранцы, принадлежали им», — говорится в сообщении.
Вместо поиска работы в польских компаниях, украинцы все больше сосредотачиваются на собственном предпринимательстве и профессиональной независимости.
«После окончания войны в Польшу может приехать до 1 млн человек, что подтверждают опросы. Согласно исследованиям Фонда „Демократические инициативы“ и Центра Разумкова, каждый четвертый украинский мужчина и каждая пятая украинская женщина рассматривают возможность эмиграции после окончания войны. Польша остается страной первого выбора», — добавили в ведомстве.
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Доля компаний, заявляющих о готовности нанимать граждан других стран, кроме Украины, в этом году сократилась до 21% с 43% в 2024 году.
«Год назад 43% работодателей в Польше заявляли о готовности нанимать граждан других стран, кроме Украины. В последнем исследовании этот процент снизился до 21%, что может свидетельствовать о большей осторожности компаний в поиске персонала за рубежом, а также о всеобщей экономической неопределенности и меньшей готовности компаний нанимать работников», — говорится в сообщении.
По материалам:
НВ
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