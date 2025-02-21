В Польше разработали сценарий возвращения беженцев в Украину: к чему готовятся — Finance.ua
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В Польше разработали сценарий возвращения беженцев в Украину: к чему готовятся

Мир
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В Польше разработали сценарий возвращения беженцев в Украину: к чему готовятся
В Польше разработали сценарий возвращения беженцев в Украину: к чему готовятся
Правительство Польши готовится как к возвращению украинских беженцев домой, так и к новым миграционным волнам из Украины. В настоящее время власти страны разрабатывают два сценария действий, в зависимости от дальнейшего хода событий в Украине.
Как сообщает «Польское радио», об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик.
По его словам, в настоящее время в Варшаве готовятся к одному из двух сценариев:
  • если будет подписан справедливый мир, часть украинцев вернется домой;
  • если руководство Украины не примет предложенное политическое решение, Польшу могут ждать новые волны мигрантов.
«Если бы произошло то, что можно назвать поражением этого государства, то можем надеяться на волну (конечно, не такую, которая была в 2022 году), но можно надеяться на усиление наплыва, преимущественно экономического. Потому что это будет сугубо экономическая миграция из-за ограничений помощи и связанных с этим трудностей», — сказал Дущик.
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Пока ни один из сценариев не содержит прогнозов по количеству беженцев — они скорее описывают сами гипотетические ситуации. «Когда уже будет свершившийся факт, можно будет говорить о количестве», — добавил замминистра.
Впрочем, он напомнил, что временная защита для беженцев из Украины в Европейском Союзе продлена до 4 марта следующего года и в Польше действуют такие же правила. Это означает, что до тех пор изменений в миграционной политике не предвидится.
По данным Министерства внутренних дел и администрации, по состоянию на декабрь в Польше находилось более 1,5 миллионов граждан Украины, из них почти миллион пользуется временной защитой. А этой зимой количество людей с оформленным PESEL UKR выросло на 11 тысяч.
По материалам:
Обозреватель
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