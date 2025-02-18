Что делать украинцам, работающим неофициально в Польше, чтобы не потерять выплаты — Finance.ua

Что делать украинцам, работающим неофициально в Польше, чтобы не потерять выплаты Сегодня 10:10 — Личные финансы

Что делать украинцам, работающим неофициально в Польше, чтобы не потерять выплаты

В Польше рассматривают законодательные изменения, которые ограничат доступ к социальным выплатам на детей для иностранцев, в частности работающих неофициально украинцев.

Согласно новой инициативе, получить финансовую помощь смогут только те беженцы и иммигранты, которые официально трудоустроены в стране.

В настоящее время для получения помощи достаточно легального проживания в Польше, однако новый закон, который еще предстоит принять парламенту, сделает официальную работу обязательным условием для получения выплат.

Для украинцев, работающих неофициально и желающих сохранить право на социальные выплаты, важно официально трудоустроиться. Граждане Украины, легально въехавшие в Польшу с 24 февраля 2022 года, имеют право работать без необходимости получения разрешения на работу. Все формальности, связанные с легальным трудоустройством, несет работодатель, который обязан в течение 14 дней со дня начала работы уведомить повятовый центр занятости.

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Официальное трудоустройство обеспечивает не только доступ к социальным выплатам, но и гарантирует трудовые и социальные права, такие как минимальная заработная плата, оплачиваемый отпуск и медицинское страхование.

Поэтому украинцам в Польше рекомендуется обращаться к потенциальным работодателям с требованием заключения официального трудового договора, что обеспечит им стабильность и доступ к государственной поддержке.

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