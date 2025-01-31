Поляки массово поддержали новые условия выплат «800+» для украинцев — Finance.ua
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Поляки массово поддержали новые условия выплат «800+» для украинцев

Личные финансы
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Поляки массово поддержали новые условия выплат «800+» для украинцев
Поляки массово поддержали новые условия выплат «800+» для украинцев
88% поляков поддерживают идею выплачивать пособие «800+», которое предусматривает выплату 800 злотых (свыше 8000 гривен) на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста, независимо от дохода, только работающим мигрантам, которые платят налоги.
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Об этом говорится в опросе исследовательского агентства IBRiS для газеты Rzeczpospolita.
Как пишет издание, респондентов спрашивали: «Как вы оцениваете появившееся во время избирательной кампании предложение, привязать выплату 800+ украинцам к их трудоустройству и уплате налогов в Польше».
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88% респондентов поддержали идею выплаты «800+» для украинцев, работающих и уплачивающих налоги в Польше. 44,4% выбрали ответ «однозначно хорошо», 43,6% - «скорее хорошо».
Только 3% респондентов оценивают эту идею как плохую.
Мэр Варшавы, кандидат в президенты от правительственной «Общественной коалиции» Рафал Тшасковский заявил, что предлагает выплачивать денежное пособие в размере «800 плюс» украинцам, которые имеют работу в Польше и платят налоги.
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«Я предлагаю фундаментальное изменение, а именно когда речь идет о льготах, таких как 800+ для украинцев, они должны выплачиваться, если украинцы работают, если они живут в Польше и если они платят налоги в Польше» — говорил Тшасковский.
Премьер-министр Дональд Туск поддержал идею лишения денежного пособия мигрантам, в том числе украинцам, которые не работают и не платят налоги в Польше.

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По материалам:
УНН
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