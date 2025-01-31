Поляки массово поддержали новые условия выплат «800+» для украинцев — Finance.ua

Поляки массово поддержали новые условия выплат «800+» для украинцев Сегодня 09:44 — Личные финансы

Поляки массово поддержали новые условия выплат «800+» для украинцев

88% поляков поддерживают идею выплачивать пособие «800+», которое предусматривает выплату 800 злотых (свыше 8000 гривен) на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста, независимо от дохода, только работающим мигрантам, которые платят налоги.

Об этом говорится в опросе исследовательского агентства IBRiS для газеты Rzeczpospolita.

Как пишет издание, респондентов спрашивали: «Как вы оцениваете появившееся во время избирательной кампании предложение, привязать выплату 800+ украинцам к их трудоустройству и уплате налогов в Польше».

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88% респондентов поддержали идею выплаты «800+» для украинцев, работающих и уплачивающих налоги в Польше. 44,4% выбрали ответ «однозначно хорошо», 43,6% - «скорее хорошо».

Только 3% респондентов оценивают эту идею как плохую.

Мэр Варшавы, кандидат в президенты от правительственной «Общественной коалиции» Рафал Тшасковский заявил, что предлагает выплачивать денежное пособие в размере «800 плюс» украинцам, которые имеют работу в Польше и платят налоги.

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«Я предлагаю фундаментальное изменение, а именно когда речь идет о льготах, таких как 800+ для украинцев, они должны выплачиваться, если украинцы работают, если они живут в Польше и если они платят налоги в Польше» — говорил Тшасковский.

Премьер-министр Дональд Туск поддержал идею лишения денежного пособия мигрантам, в том числе украинцам, которые не работают и не платят налоги в Польше.

УНН По материалам:

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