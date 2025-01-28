«800 Плюс» в Польше: с 1 февраля стартует подача заявлений (когда будет назначаться) — Finance.ua

«800 Плюс» в Польше: с 1 февраля стартует подача заявлений (когда будет назначаться) Сегодня 08:00 — Личные финансы

«800 Плюс» в Польше: с 1 февраля стартует подача заявлений (когда будет назначаться)

С 1 февраля 2025 года в Польше можно будет подавать заявления на помощь 800 Плюс.

Но для украинцев есть условие: она будет назначаться только при условии привлечения ребенка в польскую систему образования.

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Как это доказать?

С 1 февраля начинается прием заявок на получение государственной помощи 800 Плюс в новом расчетном периоде, который продлится с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

Для того чтобы выплаты были непрерывными, заявление следует подать до 30 апреля. У родителей есть три месяца с даты рождения ребенка, чтобы подать заявление. В этом случае они получат денежные средства с компенсацией с этой даты.

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Подать заявление можно только в электронном виде через: Emp@tia. PUE ZUS,. mZUS,. электронный банкинг.

Если заявление о назначении помощи подать в период с 1 по 31 мая, то выплаты поступят на счет до 31 июля этого года с компенсацией за июнь.

Если подать заявление с 1 по 30 июня, пособие будет выплачено до 31 августа с компенсацией за июнь и июль. Если же подать заявление после 30 июня, то 800 плюс будет назначено с месяца подачи заявления.

Кто имеет право

В соответствии с изменениями в спецзакон, вступившие в силу 1 июля 2024 года, право на 800 Плюс будут иметь те украинские дети, которые учатся в польских учебных заведениях. Дети, вовлеченные в польскую систему образования, зарегистрированы в System Informacji Oswiatowej (SIO). Для родителей нужно уточнить у руководства учебного заведения, внесены ли данные ребенка в этот реестр.

злотых получали только украинцы, которые работают и платят налоги. Ранее мы писали о том, что в Польше подали в Сейм проект поправок в закон, чтобы помощь от ZUS на детей в размере 800+

Так, на прошлой неделе этот вопрос поднял мэр Варшавы, кандидат в президенты от Гражданской коалиции Рафал Тшасковский. Он утверждает, что Польше следует поработать над изменением закона, чтобы льготы типа «800+» получали украинцы только при условии, что они живут, работают и платят налоги в Польше. По его мнению, это предложение «является здравым смыслом и будет выгодно Польше».

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более 20 миллиардов гривен. Напомним, как сообщало Главное статистическое управление Польши (GUS), в 3 квартале 2024 года находившиеся в Польше украинцы осуществили более 5 миллионов пересечений границы и потратили за этот период более 2,2 миллиарда злотых, что эквивалентно

Расходы украинцев, включающие покупку товаров, услуг, а также расходы на проживание и путешествия, оказывают прямое влияние на рынок потребительских товаров и услуг.

Справка Finance.ua:

По данным Национального банка Польши (NBP), в 2024 году в стране находились около 2,3 миллиона украинцев. Из них около 1,2−1,3 миллиона человек прибыли в Польшу до 24 февраля 2022 года, а остальные — после начала полномасштабной войны в Украине.

В 2024 году 56% беженцев не могли решить, оставаться ли им в Польше, что является ростом по сравнению с 48% в 2023 году. По данным Главного статистического управления Польши, на конец первого квартала 2024 года в стране работало 958,2 тысячи иностранных граждан, из которых более двух третей — украинцы.

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