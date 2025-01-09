Значна частина українців у Польщі не визначилися з планами на майбутнє — Finance.ua
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Значна частина українців у Польщі не визначилися з планами на майбутнє

Особисті фінанси
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Значна частина українців у Польщі не визначилися з планами на майбутнє
Значна частина українців у Польщі не визначилися з планами на майбутнє
За даними Національного банку Польщі (NBP), у 2024 році в країні перебувало близько 2,3 мільйона українців. З них приблизно 1,2−1,3 мільйона осіб прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, а решта — після початку повномасштабної війни в Україні. Про це пише inpoland.net.pl.

Плани на майбутнє

Дослідження NBP показують, що значна частина українців у Польщі не визначилися з планами на майбутнє.
У 2024 році 56% біженців не могли вирішити, чи залишатися їм у Польщі, що є зростанням порівняно з 48% у 2023 році.
За даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець першого кварталу 2024 року в країні працювало 958,2 тисячі іноземних громадян, з яких понад дві третини — українці.
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Тенденції

Спостерігається тенденція до зменшення кількості працевлаштованих українців порівняно з другою половиною попереднього року.
На рішення українців залишатися в Польщі або повертатися додому впливають:
  • Триваючий конфлікт в Україні.
  • Робота та рівень зарплати у Польщі.
Кількість українців у Польщі залишається значною, проте спостерігаються тенденції до зменшення числа працевлаштованих осіб. Багато хто не визначився з планами на майбутнє, що ускладнює точні прогнози щодо подальших змін у чисельності української діаспори в Польщі.
Раніше ми писали, що більше половини поляків (55%) заявляють, що хотіли б переїхати до іншої країни.

Довідка Finance.ua:

  • У Польщі з 1 січня відбулося підвищення мінімальної заробітної плати. Як повідомляє Polskie Radio, з 1 січня 2025 року працівник у Польщі, працюючи повний день, має отримувати щонайменше 4666 злотих (1120 доларів) на місяць.
  • Зазначається, що з січня мінімальна зарплата в Польщі зросла на 366 злотих. Також зросла мінімальна погодинна ставка: з 28,1 злотих до 30,5 злотих.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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